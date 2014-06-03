به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه صبح سه شنبه در بازدید از بیمارستان آیت الله بهاری شهر بهار با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در حوزه بهداشت و درمان است، اظهار داشت: پیشرفت و موفقیت این طرح در گرو همکاری مردم با مجموعه نظام سلامت است که به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی هستند.

مرادی پناه افزود: مردم بدانند که اجرای این طرح، تحولی عظیم در حوزه بهداشت و درمان محسوب شده و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و در خور شأن مردم را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه مردم قدم به قدم شاهد تحولات مثبت در زمینه کاهش مشکلات و هزینه های درمان خواهند بود، گفت: تحول سلامت طرح بزرگی است که پس از انقلاب در این دولت شکل گرفته و همه بخش های دولتی و خدماتی موظف هستند در اجرای این طرح همکاری کنند.

مرادی پناه با بیان اینکه نگاه دولت به حوزه سلامت یک نگاه ویژه است، اظهار داشت: در دولت یازدهم حوزه سلامت مورد اهمیت ویژه قرار گرفته و این مهم وظیفه مسئولین نظام را به عنوان متولیان طرح خطیرتر می کند.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده و تزریق بودجه های عمرانی ادامه ساخت بیمارستان 64 تخت خوابی بهار نیز بزودی آغاز خواهد شد.

مرادی پناه با اشاره به قدیمی و فرسوده بودن ساختمان های مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهار گفت: با توجه به بالا بودن هزینه های ساخت و ساز و کمبود بودجه های عمرانی، خیران سلامت در شهرها و روستاها باید در این زمینه به کمک دولت بیایند.