معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پروش خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:دانیال اسکندری دانش آموز بسکتبالیست خراسان رضوی موفق به کسب مقام سوم مسابقات اسلم دانک دانش آموزان جهان شد.

عباسعلی میر سیستانی در این خصوص گفت: دانیال اسکندری دانش آموز آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد است و در مسابقات اسلم دانک با تلاشی چشمگیر و درخششی قابل تحسین توانست نام ایران را بر صدر نشاند.

وی افزود: دانیال اسکندری به همراهی تیم ملی دانش آموزی کشورمان نایب قهرمان بسکتبال دانش آموزی جهان در مسابقات چین شد.

اسلم دانک "Slam dunk" یکی از قواعد بازی در بسکتبال است به این صورت که بازیکن در هوا می‌پرد و با دو دست و یا یک دست لبه‌های حلقه بسکتبال را گرفته و توپ را در داخل آن قرار می‌دهد. این قاعده هم‌اکنون در بسکتبال حرفه‌ای متداول است.