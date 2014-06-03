به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان اظهار داشت: احیاء واحدهای تعطیل می تواند در حوزه اشتغال و افزایش تولید در استان نقش بسزایی داشته باشد.

وی با اشاره به این مطلب که اولویت اشتغالزایی فراهم ساختن بسترهای کار است، افزود: حمایت از بخش خصوصی، حفظ واحدهای موجود و احیاء واحدهای تولیدی باید اولویت کاری مسئولان استان در حوزه اشتغال باشد.

استاندار کردستان بیان کرد: برای حفظ مشاغل موجود لازم است تهدیدات و مشکلات این حوزه شناسایی شوند تا مانع از تعطیلی دیگر واحدهای خرد شویم.



زاهدی یادآور شد: با توجه به نرخ بالای بیکاری استان برای عبور از این نقطه و رسیدن به نقطه مطلوب چاره ای جز پرداختن به مشاغل کوچک نداریم و باید با بسته های حمایتی و برنامه ریزی بیكاران استان را به سمت مشاغل خرد و زود بازده سوق دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اصلی مشاغل کوچک بازاریابی است و نیاز است تشکل هایی ایجاد شوند تا به طور تخصصی به بازاریابی بپردازند.



استاندار کردستان گفت: استان کردستان دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بالایی است و یکی از این ظرفیته ها در حوزه گیاهان دارویی است.

کارگروه حفظ مشاغل موجود در کردستان راه اندازی شود

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تشکیل کارگروهی از سازمان‌ های مرتبط با مشاغل الزامی است تا با حفظ مشاغل موجود در استان بستر ایجاد مشاغل خرد هم فراهم شود.

وی با اشاره به این مطلب که برای رفع معضل بیکاری در استان باید به سوی ارائه راهکارها گام برداریم، افزود: برای خروج از حالت بحرانی نرخ بالای بیکاری در کردستان باید در آینده با انجام کارهای اصولی ‌تر به یک نرخ قابل قبولی برسیم.

استاندار کردستان همچنین بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان در خصوص فروش محصولشان به بازار مشکل دارند و امکان ندارد که تولید کننده بتواند فروشنده خوبی نیز باشد.

زاهدی یادآور شد: امروزه علاوه بر سیستم کارآفرینی یا بازاری که می‌ تواند بازاریابی انجام دهد نیاز به تشکل‌ ها برای تولید کنندگان مشاغل خرد خانگی بیش از گذشته احساس می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه همه چیز به صورت تخصصی انجام می شود، ادامه داد: باید در تمامی حوزه‌ های کاری به صورت تخصصی فعالیت کرد تا زمینه توسعه فراهم شود.

استاندار کردستان گفت: برنامه ‌ریزی و فراهم کردن ظرفیت مناسب برای کارآفرینان ضروری است و لازم است کارآفرینان وارد عرصه کار شده و با ایجاد تشکل‌ هایی قوی از ظرفیت و دانش آنها استفاده کرد.