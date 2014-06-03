به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 66 درصد دانشجویان در حوزه کارشناسی، 23 درصد در حوزه کاردانی و 10 درصد نیز در حوزه دکترای حرفه ‌ای مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به این مطلب که داشتن مهارت در کنار دانش شرط اصلی ورود به بازار کار و فعالیت است، افزود: متاسفانه فارغ‌ التحصیلان به دلیل نداشتن مهارت لازم نمی ‌توانند وارد بازار کار شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر 10 درصد دانشجویان کشور در دانشگاه علمی کاربردی، 10 درصد در مراکز غیر انتفاعی، 3.5 درصد در دانشگاه‌ های فنی و حرفه‌ ای در حال تحصیل هستند و این آمار خود زنگ خطری برای مسئولان است.

پرند در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر 13 هزار و 500 مرکز آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای آزاد و 700 مرکز ثابت در سطح کشور فعالیت دارند.

وی ادامه داد: سالانه به بیش از دو میلیون نفر در سطح کشور در این مراکز آزاد و ثابت آموزش‌ های مهارتی ارائه می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زنان خانه ‌دار، دانشجویان، دانش ‌آموزان، بیکاران و سربازان و حتی زندانیان جامعه هدف این سازمان در بحث ارائه آموزش‌ های فنی و حرفه‌ای هستند.

پرند اظهار داشت: در حال حاضر آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای در 180 زندان در کشور ارائه می ‌شود و 42 هزار زندانی در سال گذشته زیر پوشش آموزش ‌های فنی و حرفه‌ ای و مهارتی قرار گرفته‌ اند.

حضور موثر در عرصه های بین المللی اولویت کاری است

وی افزود: در راستای اشتغالزایی و توسعه مهارت هالی فنی و حرفه ای سازمان هشت راهبر، 27 سیاست و 250 برنامه را تعریف و تمام مدیران در حوزه صف و ستادی باید بر اساس سند راهبردی حرکت کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حضور موثر در عرصه‌ های بین ‌المللی از اولویت ‌های این سازمان است و در کشور حتی در دیپلماسی که ابزاری برای کمک به دیپلماسی عمومی، اقتصادی و هسته ‌ای است ورود پیدا کرده ایم.

پرند یادآور شد: یکی از موضوعات و استراتژی ‌هایی که در دیپلماسی مهارت تعریف شده اعزام نیروهای کار به خارج از کشور است.

وی پايان عنوان كرد: شناسایی نخبه‌ های مهارتی در کشور ضروری است و باید با شناسایی نخبه‌ های مهارتی بستر را برای استفاده از ظرفیت آنها به بهترین نحو فراهم و با کمترین هزینه‌ ها بیشترین سودآوری را داشته باشیم.