به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسدی عصر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان گفت: در سال جاری دو مسئله فرهنگ و اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان فرهنگ را بر اقتصاد مقدم دانستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان یکی از مشکلات اساسی جوان را اشتغال دانست و گفت: بیکاری سرمنشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و باید در خصوص رفع مشکل اشتغال جوانان چاره اندیشی شود.

اسدی تصریح کرد: امروز جوانان از طریق ماهواره‌ها در معرض خطر توطئه های دشمنان قرار دارند که باید سعی شود که تهدیدها و خطرات برای آنها تبیین شود.

وی گفت: در زمینه فرهنگ باید کمیته‌ای متشکل از اائمه جمعه، دانشگاه، حوزه علمیه و صدا و سیما تشکیل شود تا پیگیر مشکلات جوان در این حوزه باشد.

حضور 170 هزار دانشجو در کرمان

اسدی با اشاره به حضور 170 هزار دانشجو در استان کرمان، گفت: باید ارتباط مسئولان با جوانان تقویت شده و به شبهات آنها پاسخ داده شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در حوزه جوانان کارها بیشتری شعاری بوده تا عملی، گفت: باید جوانان وارد عرصه شوند و فعالیت های فرهنگی با نظارت مسئولان به جوانان واگذار شود.

وی خواستار تشکیل کمیته ‌ای متشکل از شورای راهبردی سازمان‌های مردم نهاد، نماینده استاندار کرمان و نماینده اداره کل ورزش و جوانان و افزود: این کمیته می تواند پی گیر رفع مشکلات جوان بوده و همچنین به طور مرتب با استاندار و مسئولین استان کرمان در تماس باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان گفت: برای رفع مشکلات جوانان همه دستگاه های اجرایی باید همکاری کرده و چاره ای اساسی در این خصوص اندیشیده شود.

برگزاری جشن زعامت رهبر انقلاب در کرمان

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان نیز در این جلسه گفت: برنامه های متنوعی برای هفته جوان در کرمان در نظر گرفته شده است که در این راستا جشن زعامت رهبر معظم انقلاب در 16 خرداد ماه جاری در مجموعه پردیسان قائم کرمان با حضور جوانان برگزار می شود.

محمد فولادی از برگزاری همایش تجلیل از جوانان برتر و نخبگان کرمان خبر داد و افزود: همچنین نمایشگاهی به منظور ارائه دستاوردهای جوانان استان کرمان در هفته جوان برگزار خواهد شد.

وی با انتقاد از ادغام سازمان جوانان و تربیت بدنی گفت: تشکیل این وزارتخانه بدون در نظر گرفتن زیرساخت های لازم انجام شد و همین امر باعث شده کارها روبنایی بوده و حالت شعاری داشته باشد.

فولادی بر لزوم رفع مشکلات و دغدغه های جوانان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در شهرستان های استان کرمان از زیر ساخت های ورزشی برای امور جوانان استفاده می شود که این امر سبب شده کارایی لازم وجود نداشته باشد و کارها براساس خواست وزارتخانه پیش نرود.

این مسئول اذعان داشت: شورای راهبردی متشکل از منتخب سمن ها که در کرمان راه اندازی شد اقدامی مناسب بود که به عنوان الگو در کشور معرفی شد.