به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته های کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و 9800 شهید استان کرمانشاه صبح سه شنبه با حضور سردار آزادی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در سالن جلسات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان برگزار شد.

سردار عبدالرضا آزادی در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات کمیته تدوین و تالیف کتاب کنگره، فرایند تدوین و تالیف کتاب را سازمان یافته و علمی عنوان کرد.

وی تدابیر رهبر معظم انقلاب در موضوع کتاب را حکیمانه و عالمانه دانست و گفت: کتاب ماندگار ترین راه برای انتقال ارزش های دفاع مقدس است.

سردار آزادی ادامه داد: کنگره شهدا که در مهر ماه سالجاری در کرمانشاه برگزار می شود یکی از بزرگترین مانور های فرهنگی در غرب کشور است که مقدمات آن از دو سه سال گذشته در حال اجرا شدن است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین گفت: گردوری آثار همه شهدای کرمانشاه به تفکیک اطلاعات بر اساس مستندات موجود کار عظیمی است که به همت شما در حال انجام است و قطعا اثر خود را در کالبد استان خواهد گذاشت.

برنامه های فرهنگی در استان حول محور کنگره شهدا باشد

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه نیز در این جلسه، اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته، برنامه های خوب و قابل توجهی در قالب کنگره در سراسر استان اجرا شده است.

سردار محمد نظر عظیمی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی و ورزشی در استان باید حول محور کنگره شهدای استان برگزار شود، گفت: باید برنامه های اجلاسیه را با مشارکت بیشتر مردم و مسئولین انجام دهیم.

وی ادامه دادک بدون همکاری و مشارکت علاقمندانه مردم این مهم امکان پذیر نبود که چنین گرداوری بزرگی از یادگارهای به جا مانده از شهدا عملیاتی شود.

عظیمی گفت: در اجلاسیه اصلی که مهر ماه سالجاری برگزار می شود ثمرات تلاشهای چندساله مردم و مسئولین در کمیته های مختلف رونمایی می شود.

منویات رهبر انقلاب در نگارش کتاب کنگره شهدا مورد نظر بوده است

در ادامه این جلسه مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند و نحوه تدوین و تالیف کتاب کنگره پرداخت.

سرهنگ مراد علی محمدی توجه به تدابیر رهبر معظم انقلاب و مصوبه 660 شورای انقلاب فرهنگی را برای تدوین و تالیف کتاب ضروری و منویات معظم له را به عنوان چراغ راه برای نگارش کتاب دانست.

و یادامه داد: کتاب کنگره شهدا یکی از غنی ترین آثاری است که در استان کرمانشاه در خصوص شهدا تألیف شده است.