محمد خاکبان رضا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما در ایران پیست استانداری که با استاندارهای جهانی مطابقت داشته باشد می گوید: خراسان رضوی نیز مانند بقیه کشور از داشتن پیستی مجهز و استاندارد محروم است و همین مسئله باعث شده تا ما نتوانیم مسابقات کشوری را در این پیست برگزار کنیم.

وی اظهار می‌کند: پیستی که ما در مشهد داریم پیستی قابل قبول برای انجام تمرین و برگزاری مسابقات استانی است اما برای اینکه بتوانیم مسابقات کشوری را در آن برگزار کنیم نیازمند یکسری تغییرات و اضافه شدت امکانات و تجهیزات در آن هستیم که انجام این تغییرات و هزینه های ناشی از آن از عهده هیئت اتومبیلرانی استان خارج است.

خاکبان می‌گوید: یکی دیگر از مسائل مهم برای برگزاری مسابقات اتومبیلرانی ایمنی مسابقات و همچنین تهیه و ساخت جایگاه برای تماشاگران است که پیست مشهد از این مسئله نیز بی بهره است.

وی می‌افزاید: لذا این پیست با این وضعیت توان برگزاری مسابقات کشوری را نخواهد داشت اما بنده امیدوارم روزی با ایجاد و ساخت امکانات مورد نیاز بتوانیم شاهد برگزاری مسابقات اتومبیلرانی کشوری و حتی بین المللی در مشهد باشیم.