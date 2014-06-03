به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلیاری، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که، همه ساله با رسیدن فصل بهار در ماه خرداد زایمان میش های وحشی، آهوان و بزهای وحشی انجام می شود، افزود: این زایمان مقارن است با رشد حداکثری علوفه های خوش خوراک پارک ملی گلستان.

وی افزود: مجموعه مدیریت و پرسنل یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره گلستان با همکاری مدیریت حفاظت محیط زیست استان گلستان ضمن شناسایی محل های حضور این حیوانات وحشی حمایت شده در قالب گروههای مختلف اقدام به سرشماری با روش مشاهده مستقیم حیات وحش یاد شده می کنند.

وی تصریح کرد: اطلاعات به دست آمده از سر شماری (نرخ زاد و ولد ،بقا،مرگ و میر،و مهاجرت) نسبت به سال های گذشته و تحلیل و تجزیه این اطلاعات مدیریت پارک را برای حفاظت کوتاه مدت ،میان مدت ، و بلند مدت یاری می کنند.

سلیاری اظهار کرد: این سرشماری از گونه های حمایت شده ای نظیر قوچ ومیش ،کل و بز،و آهو به منظور آگاهی از چگونگی تغییرات جمعیت گونه های مورد نظر وکسب اطلاعات لازم در خصوص وضعیت آماری و پراکتش این پستانداران در مناطق مختلف زیستگاهی پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره گلستان در ایام ماه خرداد انجام می شود.