به گزارش خبرگزاری مهر، مغز یکی از حساس ترین و همینطور پیچیده ترین اعضای بدن به حساب می آید که شکل و اندازه آن در جانوران مختلف متفاوت است. اما در طول تاریخ افسانه های درست و نادرستی درباره مغز شکل گرفته که محققان به بررسی افسانه ها و حقایق پرداخته اند.

مغز افراد باهوش چین خوردگی بیشتری دارد؟!

افسانه هایی از قدیم بر این موضوع حکایت دارند که مغز افراد باهوش دارای چین خوردگی بیشتری نسبت به سایرین است اما محققان هرگونه فرضیه ای را رد کرده و معتقدند، با افزایش سن، اندازه مغز نیز بزرگ تر می شود تا در دورن جمجمه جای گیرد به همین دلیل چین خوردگی های مغز نیز بیشتر می شود.

مغز خاکستری است ؟!

دنیای اطراف ما با رنگ های مختلف و زیبا رنگ آمیزی شده است، آیا می دانستید که بدن انسان ها نیز رنگین کمانی از رنگ هاست؟

مغز انسان نیز رنگ های مختلفی دارد اما تنها آن را با رنگ خاکستری می شناسیم. مغز درون جمجمه همیشه با رنگ هایی مانند خاکستری، سفید یا زرد دیده شده اما باید گفت مغز ترکیبی از رنگ های خاکستری، سفید، قرمز و سیاه است.

در زمان خواب بیاموزید ؟!

این جمله در تبلیغات مختلف شنیده و دیده شده که هدفی جز جذب مخاطبان ندارند. آنها معتقدند که مغز از طریق ضمیر ناخودآگاه و در زمان خواب و استراحت می تواند آموزش ببینید. اما محققان هر گونه ادعایی در این رابطه را رد کرده اند.

بزرگترین مغز متعلق به انسان هاست

در گذشته، فرضیه هایی مبنی بر اینکه میزان هوش با اندازه مغز در ارتباط است، مطرح بود اما محققان این فرضیه را نادرست می دانند. باوجود اینکه انسان باهوش ترین مخلوق خداوند است اما دارای مغزی با وزن 1 کیلو و 361 گرم است.

مغز ، عضوی بهبود ناپذیر

مغز نیز همانند سایر اعضای بدن می تواند در اثر ضربه ها یا حوادث مختلفی که رخ می دهد، صدمه دیده و نیاز به التیام داشته باشد اما در گذشته نظراتی مبنی بر عدم ترمیم سلول های عصبی یا نقاط آسیب دیده عنوان می شد که در حال حاضر این فرضیه رد شده و محققان معتقدند که نورون های مغزی در چنین حوادثی از مسیر جدیدی وارد ارتباط می شوند.

بیشترین سهم مغز بلااستفاده است

خرافات یا نقل های متعددی درباره استفاده محدود و حتی 10 یا 15 درصدی از مغز وجود دارد اما محققان تمام این سخنان را نادرست توصیف کرده و معتقدند که از تمام سلول های مغزی در عملکردهای مختلف و طی شبانه روز استفاده می شود.

این پژوهش در مجله ساینس به چاپ رسیده است.