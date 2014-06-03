محمدرضا جويا در گفتگو با مهر اظهار كرد: مواردي از ابتلا به بيماري فلج اطفال در كشورهاي همجوار مثل افغانستان و پاكستان ديده شده و پيشگيري در دستور كار معاونت بهداشت استان قرار دارد.

وي تاكيد كرد: ‌به منظور پيشگيري از ابتلا به فلج اطفال، تمامي کودکان کمتر از 15 سال قبل از سفر به عتبات عاليات نسبت به اين بيماري واکسينه مي شوند.

جويا بيان كرد: طرح پيشگيري از بيماري فلج اطفال تا کنون براي کودکان عازم سفر به کشورهاي پاکستان و افغانستان در مناطق مرزي انجام مي‌شد و به تازگي با مشاهده مواردي از اين بيماري در کشور عراق مسافران اين کشور نيز در رديف برنامه هاي واکسيناسيون فلج اطفال قرار گرفته‌اند.

وي گفت: اين برنامه در تمامي مراکز بهداشتي درماني شهرستان‌هاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد و همچنين در مناطق مرزي و فرودگاه شهيد هاشمي نژاد در حال اجراست.

واکسيناسيون خانه به خانه فلج اطفال در مناطق مرزي

به گفته جويا اقدامات پيشگيرانه فلج اطفال در شهرهاي زير پوشش دانشگاه و برنامه واکسيناسيون خانه به خانه در مناطق مرزي و اردوگاه‌ها و مناطق اسکان مهاجرين دو نوبت در سال اجرا مي شود.

جويا در ادامه به ابتلا 672 نفر از 18 كشور به بيماري كرونا در سال گذشته اشاره و عنوان كرد: 207 نفر از اين تعداد فوت کرده اند.

وي گفت: شيوع اين بيماري بيشتر در عربستان و امارات متحده عربي گزارش شده است.

علائمی که در 14 روز اول امکان بروزشان وجود دارد

جويا توضيح داد: ‌اين بيماري دوره کمون 14 روزه دارد و حجاج و يا مسافريني که از سفر حج بازگشته اند تا 14 روز پس از سفر اگر علائم تب، آبريزش بيني، بدن درد، سرفه، اسهال و مشکلات تنفسي داشتند به نزديکترين مرکز بهداشتي درماني و يا پزشک مراجعه کنند.

مدير گروه پيشگيري از بيماري‌هاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تاكيد كرد:‌ رعايت فاصله حداقل 1.5 متري با افراد مبتلا به سرماخوردگي، اجتناب از دست دادن با ديگران، شستشوي مکرر دست‌ها، استفاده از دستمال در زمان گرفتن آب بيني، استفاده از ماسک و استفاده از وسايل شخصي راهکاري مناسب در پيشگيري از اين بيماري است.

راهکارهاي درماني براي افراد مبتلا

جويا همچنين در خصوص راهکارهاي درماني افراد مبتلا به مواردي از قبيل مرجعه به موقع به پزشک و يا مرکز بهداشتي درماني، استراحت کافي، استفاده از مايعات فراوان، گنجاندن ميوه، سبزي و آب ميوه در رژيم غذايي روزانه اشاره كرد.

وي گفت: به منظور پیشگیری از انتشار این بیماری دو پایگاه مرزی در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد و چهار پايگاه مراقبت در مناطق مرزي استان مسافران و زائران را نسبت به اين بيماري کنترل مي کنند.

مدير گروه پيشگيري از بيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در پايان تاكيد كرد: تا کنون هيچ مورد ابتلا به ويروس کرونا در شهرهاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد گزارش نشده است.