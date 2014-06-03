سروان علمدار در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: امام راحل در تمامی ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی خویش صداقت و راست گفتاری و در کنار آن شجاعت را سر لوحه کاری خود قرار داد و توانست مردم را جذب این خصوصیات کند.

وی افزود: امام خمینی (ره) احیاگر اسلام ناب محمدی است و انقلاب اسلامی ایران بدون نام امام راحل هیچ معنایی ندارد و در هیچ جای جهان نیز شناخته شده نیست.

این مسئول از برگزاری 60 برنامه متنوع که نسبت به سالهای گذشته به لحاظ کیفی افزایش چند برابری داشته خبر داد و عنوان کرد: ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان بهارستان از مدت ها پیش برای هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم ها، تمهیدات لازم را اندیشیده است.

علمدار اعلام کرد: برگزاری همایشهای متفاوت در نقاط مختلف پایگاه ها و مساجد شهر با محوریت اندیشه و آرمانهای امام راحل، تبیین اهداف امام راحل برای نسل جوان، لجرای برنامه های فرهنگی با موضوع بصیرت و ... بخشی از این برنامه ها است.

وی از حضور شش هزار زائر حرم امام راحل در شهرستان خبر داد و افزود: امسال نیز شهرستان بدلیل نزدیک بودن به حرم مطهر، میزبان شش هزار زائرخواهد بود که برای پذیرایی و اسکان آنان نیز از قبل اقدامات لازم انجام شده است.