به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا دلیری در کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش گفت: با توجه به توسعه علم و بهره برداری از آن در عرصه های مختلف جامعه، ضرورت دارد متخصصان علمی و فناوری کشور حضور خود را در پروژه ها و طرح های مختلف اقتصادی کشور افزایش دهند و در این زمینه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی دارد زمینه های حضور آنان را در حوزه های گوناگون فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون متخصصان بسیاری در کشور در علوم مختلف در حال فعالیت هستند، ادامه داد: با کمبود متخصص در کشور رو برو نیستیم چرا که در تمام زیرشاخه های علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی و فنی و مهندسی متخصصین عالیرتبه در کشور وجود دارد و تنها باید روند تبدیل علم به عمل را که با کندی پیش می رود را تسریع کنیم.

دلیری بی اعتمادی صنعتگران به دانشگاه و متخصصان آن را یکی از مشکلات پیش روی برقراری ارتباط و تعامل میان صنعت و دانشگاه عنوان کرد و گفت: مطلوب است دانشگاهیان و متخصصین در برنامه ها و تحقیقات خود، از جنبه های صرفا تئوری فراتر رفته و به اجرایی کردن دستاوردهای علمی در عرصه عمل اهتمام بیشتری نشان دهند تا تولیدکنندگان با اعتماد بیشتری به نیروهای جوان و نخبه دانشگاهی، از توان آنان در بهبود عملکرد واحد و کاهش مشکلات چرخه تولید در واحدهای مختلف صنعتی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: اما واقعیت، نشان می دهد این اعتماد و همکاری دو جانبه میان صنعت و دانشگاه به خوبی شکل نگرفته و این در حالی است که تجربه نشان داده که هر جا به این استعدادها و نخبگان دانشگاهی بها داده شده واحدهای صنعتی از مزایای حضور آنان سود بسیاری را کسب کرده اند.

معاون توسعه و مدیریت منایع معاونت علمی و فناوری معاونت ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه با کمبود منابع انسانی رو برو نیستیم بلکه، مشکل در مدیریت بر آن است، افزود: درمناطق مختلف کشور مسائل کوچک و بزرگ اقتصادی و استراتژیک وجود دارد که فقدان متخصص و محقق در عملیات موجب شده است قیمت تمام شده محصول و خدمات تولید شده غیراقتصادی شود.

دلیری به اهتمام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای نهادینه کردن بورس ایده ها در کشور و ارزشگذاری به مالکیت معنوی تفکر و ایده اشاره کرد و گفت: بورس ایده با هدف تولید فکر جدید در کشور راه اندازی شد تا با ایجاد آن، ارزش گذاری ایده در کشور به انجام برسد و این اقدام به عنوان پشتوانه مالی برای صاحب و پدیدآورنده ایده به شمار می آید.

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از صاحب نظران در حوزه تحقیق در عملیات خواست تا بیش از بیش پا به عرصه اجرا نهاده و حضور در عرصه های اقتصادی کشور را برای جامعه علمی به عنوان یک منزلت تبیین و تلقی کنند.