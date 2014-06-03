به گزارش خبرنگار مهر، باغبادی در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به وجود 7.5 درصد بافت فرسوده در منطقه 15 گفت: متاسفانه بی ثباتی مدیریت در سازمان نوسازی سبب شده هنوز این منطقه با مشکل بافت فرسوده روبرو باشد بنابراین درخواست می کنیم چشم انداز راهبردی در این خصوص تبیین شود تا با تغییر مدیریت ها روند نوسازی در منطقه دچار دگرگونی نشود.

وی ادامه داد: خانه های فرسوده به منطقه های بی دفاع شهری بدل شده و سبب ناامنی منطقه شده اند همچنین مهاجرپذیری منطقه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

باغبادی با اشاره به مشکلاتی که گرمخانه خاوران برای اهالی محل ایجاد کرده گفت: پیشنهاد می کنیم برای آن که این مشکلات در یک منطقه متمرکز نشود در هر منطقه از تهران یک گرمخانه ایجاد شود.

دبیر شورایاری منطقه 15 با بیان اینکه در این منطقه ضایعات خودرو داده می شود و مواد مخدر دریافت می شود، گفت: از این نوع مبادلات کالا به کالا در سطح منطقه با آسانی انجام می شود.