به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جانباز و با حضور فرمانده سپاه شهرستان کرج صبح امروز مراسم تجلیل از برخی از جانبازان 8 سال جنگ تحمیلی در صحن علنی شورای اسلامی کرج برگزار شد.

در این مراسم که با حضور همه اعضای شورای اسلامی کرج و همچنین شهردار کرج برگزار شد، محمود دادگو رییس شورای اسلامی کرج با گرامیداشت اعیاد شعبانیه اظهار داشت: نگاه مردم به وحدت مسئولان است و وحدت مساوی با امنیت است.

دادگو در ادامه تاکید کرد: رزمندگان اسلام با حضور در جبهه ها و از خودگذشتگی امنیت را برای مردم ایران به ارمغان آوردند به همین روی باید همیشه قدردان شهدا و جانبازان و آزادگان سرفراز بود.

رییس شورای اسلامی کرج تصریح کرد: مسئولان با سرلوحه قرار دادن ارزش ها و آرمان های شهدای 8 سال دفاع مقدس و با تعامل باید درصدد برطرف کردن مشکلات مردم باشند.

در ادامه سرهنگ عباس باهک فرمانده سپاه پاسداران شهرستان کرج با بیان این مطلب یادآور شد: کار شورا فقط رسیدگی به امور عمرانی و خدماتی در سطح شهر نیست بلکه یکی از وظایف شورا فرهنگ سازی در میان مردم است.

باهک در ادامه با اشاره به گفته شهید جهان آرا مبنی بر اینکه اگر شهرها سقوط کنند می توان شهرها را آزاد کرد ولی نباید گذاشت که ایمان آدمی سقوط کند، بیان کرد: برای خدمت به مردم باید ایمانی قوی داشت و با تکیه به ارزش های ناب محمدی می توان بهترین خدمت را به مردم ارائه کرد.

وی در پایان افزود: این انقلاب مرهون خون شهدا و ایثار و از خودگذشتگی جانازان و آزادگان 8 سال دفاع مقدس است و حضور برخی از فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان در میان اعضای شورای شهر باعث دلگرمی مردم است.

در ادامه علی ترکاشوند شهردار کرج با گرامیداشت اعیاد شعبانیه و تبریک این ایام به مردم فهیم استان البرز اظهار داشت: عظمت و جایگاه جانبازان در بیان نمی گنجد چرا که آنان در مقطعی با گذشت از جان خود در مقابل رژیم بعث عراق ایستادگی کردند و آرامش حال حاضر کشور را مدیون از خود گذشتگی شهدا و جانبازان هستیم.

در ادامه از برخی از جانبازان که برخی اعضای شوار نیز بودند با اهدای لوایح تقدیر تجلیل شد.



