حمید بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رفع کمبود آب آشامیدنی روستاهای چم مهر و میدان بزرگ که دارای 430 مشترک هستند ایستگاه دوم پمپاژ واقع در نزدیکی روستای هلوش با اعتبار بالغ بر 30 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی گفت: این ایستگاه که در گذشته چاه آن به عمق 80 متر حفر شده بود با نصب ترانس برقی، تابلوی ساخت ایستگاه و نصب پمپ آماده بهره برداری است.

مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: با راه اندازی این ایستگاه پمپاژ مشکل کمبود آب این روستاها که در فصل گرما با آن مواجه بودند رفع می شود.