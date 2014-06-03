حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امام خمینی(ره) را باید بزرگترین انسان در تاریخ معاصر دانست که با تکیه بر خداوند و بر اساس تکلیف الهی، توانست تمامی معادلات جهانی را بر هم بزند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: تا قبل از آغاز نهضت امام راحل، ایران با همه ظرفیت ها و امکانات بالقوه ای که در اختیار داشت، بین دو قدرت شرق و غرب تقسیم شده بود و بالاترین مقام رسمی این کشور یعنی شاه با اجازه این قدرت ها تصمیم گیری می کرد.

وی ادامه داد: جوانان کشور باید بدانند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از اولیه ترین امکانات بهره مند نبود، آب بهداشتی، جاده مناسب، لوله کشی برق و گاز و صدها امکان دیگری که امروز برای کشور وجود دارد، در آن زمان در اختیار عده معدودی از مردم قرار داشت.

غلامی اضافه کرد: امام راحل با تکیه بر خداوند متعال و اثر گذاری بر دل و جان ملت ایران توانست در 15 خرداد سال 1342 نهضتی را آغاز کند که 15 سال بعد تمامی معادلات جهانی را برهم زده و اکنون کار را به جایی رسانده است که همگان اذعان دارند که مشکلات منطقه ای و بین المللی بدون حضور و مشارکت ایران حل شدنی نیست.

این مسئول بیان داشت: امروز اندیشه امام خمینی فقط در مرزهای ایران محصور نیست بلکه این تفکر، مرجع فکری نخبگان آزاداندیش جهان است و بسیاری از سیاستمدارن و تحلیلگران اسلامی و غربی همواره از شخصیت امام خمینی(ره) به نیکی یاد می کنند.

وی گفت: تحلیلگران حرکت های بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشأت گرفته از انقلاب اسلامی و مکتب امام راحل می دانند اما این نهضت ها به دلیل نداشتن رهبری نظیر امام و فقدان وجود ولایت فقیه، اکثرا با شکست مواجه شده است.

غلامی تأکید کرد: اگرچه چندین سال از رحلت ملکوتی امام راحل می گذرد اما همچنان فکر و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دل و جان ملت ها جاری است و این مسأله خلوص نیت و اثرگذاری امام را ثابت می کند.

این مسئول بیان داشت: حقیقتا امروز مقام معظم رهبری نیز به عنوان پرچمدار مکتب امام خمینی(ره) توانسته از تفکر پاسداری کرده و در طوفان ها و فتنه های بی شماری، کشور را به سر منزل مقصود برساند.