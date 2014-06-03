به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفندماه سال 1360 اساسنامه و آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان توسط شورای عالی قضاییه وقت تصویب شد. به موجب ماده یک اساسنامه و آیین نامه انجمشط حمایشت مقرر شد این انجمن با شرکت مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه تشکیل شود.

در این اساسنامه انجمن را موسسه ای خصوصی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی دانسته که نظارت بر کار تشکیل و انحلال و تعیین خط مشی و صدور احکام و هماهنگی در امور انجمن ها را بر عهده اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی قرار داده است.

برهمین اساس از بیش از سه دهه پیش انجمن حمایت از زندانیان در شهر کرج تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد و عصر دوشنبه مجمع عمومی سالیانه این انجمن با عنوان "نسیم مهر" با حضور ولی الله خبره قائم مقام بازرسی کل کشور، علی فرهادی دادستان شهرستان، مدیرکل های استان البرز، مهدی مهرور فرماندار شهرستان فردیس، علی ترکاشوند شهردار کرج،تنی چند از اعضای شورای شهر، افراد خیر و نیکوکار و خانواده برخی زندانیان کرج عصر دوشنبه در باشگاه میلاد شهرداری برگزار شد.

در این آیین علی فرهادی در آستانه 14 خرداد سالگرد رحلت امام خمینی (ره) کلام و رفتار امام را معجزه و انقلاب اسلامی را الهی خواند و گفت: امروز ما بر این خوان کرم نشسته ایم و دستاوردهای آن پیر سفر کرده در مدیریتهای ما نمایان می شود که چگونه از آن محافظت کنیم و این انقلاب را به اهلش بسپاریم.

وی در ادامه به فعالیتهای انجمن حمایت از زندانیان اشاره کرد و گفت: این انجمن سالیان زیادی است که با نیت خیر و نیکوکارانه فعالیت خود را با هدف حمایت از یکی از اقشار محروم جامعه آغاز کرده و در این زمینه تلاش می کند.

وی بابیان اینکه گزارش عملکرد سالانه مجمع به اعتماد بخشی در جامعه کمک می کند اظهار داشت: ما به عنوان نماینده شما در این نهاد حمایتی، کمکها و حمایتهای شما را دریافت می کنیم و برای بهبود وضعیت معیشت و زندگی خانواده زندانیان به کار می بریم.

فرهادی گفت: تا کنون این انجمن حمایت خوبی از خانواده زندانیان به عمل آورده و مسئولان نیز همکاری کرده اند اما به لحاظ حجم مشکلات در خانواده زندانیان انتظار داریم شورا و شهرداری نگاه ویژه به این موضوع داشته باشند.

نایب رئیس انجمن حمایت از زندانیان کرج حمایت و دستگیری از همنوع را از پرتکرارترین موارد در آموزه های دینی برشمرد و گفت: ما نمی توانیم جامعه ای سالم و صالح داشته باشیم مگر اینکه به همنوع خود رسیدگی کنیم و کمک کنیم تا آسیبهای ناشی از مشکلات معنوی و مادی کاهش یابد.

فرهادی در ادامه با بیان اینکه این صدای انجمن است، یادآور شد: انجمن حمایت یک نهاد کمک رسان و جمع گروهی از افراد خیر و نیکوکار است و برای کمک به گروهی که به حمایت های مالی و معنوی شما نیاز دارند فعالیت می کند. این انجمن از گروهی که مورد اعتماد مردم هستند تشکیل شده و به طور قطع کمک های خیر افراد نیکوکار و نوعدوست می تواند گره گشای دسته ای از مشکلات خانواده های زندانیان باشد.

وی تاکید کرد: برای محرومیت زدایی از جامعه و جلوگیری از بروز بخشی از آسیبهای اجتماعی ناشی از مشکلات مادی به حمایت نیاز داریم و اعلام می کنیم این انجمن دست تمام افراد خیرخواه برای دستگیری از محرومان در حوزه فعالیتهای انجمن حمایت از زندانیان را به گرمی می فشارد.

کسب رتبه های برتر انجمن حمایت از زندانیان کرج

نایب رئیس انجمن حمایت از زندانیان کرج در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این نهاد حمایتی مجموع درآمدهای انجمن در سال 92 را بیش از سه میلیارد و 19 میلیون ریال و مجموع هزینه ها در سال گذشته را بیش از دو میلیون و 651 میلیون ریال اعلام کرد.

فرهادی افزود: در حال حاضر حدود 850 نفر از خانواده های زندانیان نیازمند تحت پوشش انجمن قرار دارند که در مناسبتهای مختلف از جمله آغاز سال تحصیلی، سال نو، ماه مبارک رمضان و... کمکهای بسیار مختصری از آنها حمایت می شود.

به گفته این مسئول انجمن حمایت از زندانیان کرج از میان 188 انجمن فعال در کشور رتبه 17 و از نظر عملکرد اجرایی نیز در درتبه سوم کشوری قرار دارد.

دادستان کرج گفت: مجموع منابع درآمد انجمن در سال 92 از محل مرکز معاینه فنی خودرو، آژانس تاکسی تلفنی، پارکینگ خودرو، فروشگاه های پوشاک و کیوسک خیاطی و همچنین درآمد حاصل از کمک های خیران و کمک های مردمی و درآمد حاصل از فروش ضایعات ندامتگاههای تابعه شهرستان کرج تامین شد.

وی مهمترین فعالیتهای انجمن را رسیدگی به امور اقتصادی و اجتماعی خانواده تمامی زندانیان ساکن استان البرز، کمک به زندانیان نیازمند برای ارتقای سطح فردی آنها و رسیدگی و کمک به منظور ارائه خدمات بهتر به زندانیان در سطح مراکز تامینی و تربیتی نام برد.

فرهادی در پایان یادآور شد: سال گذشته انجمن حمایت از زندانیان نظرآباد فعالیت خود را آغاز کرد.

در این بخش از مراسم کلیپ "چشم های منتظر" که به همت سازمان زندانها تهیه شده بود پخش شد؛ تصاویری که تنها گوشه ای بسیار کوچک از غم و رنج خانواده مددجویان زندانی را به تصویر کشید.

پس از شهادت در راه خدا خدمت به همنوع با ارزش ترین کار است

در ادامه این مراسم حجت الاسلام کریمی امام جمعه موقت کرج ضمن تبریک حلول ماه شعبان و موالید این ایام گفت: این ماه ماه پیامبر، سید رسولان و از ماههای سراسر فضل و کرم است و امیدوارم که خداوند به ما کمک کند تا در تمام ابعاد زندگی از سنت رسول خدا پیروی کنیم.

وی اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان نهادی کاملا انسانی، اخلاقی دینی و مذهبی و اقدام بسیار باارزشی است که برای گشودن گره و شاد کردن دلهای محرومان و نیازمندان تاسیس شده است.

حجت الاسلام کریمی گفت: معتقدم پس از شهادت در راه خدا هیچ کاری بارزش تر از خدمت به محرومان، شاد کردن دلها، رفع حوائج نیازمندان و باز کردن گره مشکلات انان نیست و حمایت از خانواده محترم زندانیان از مصادیق بارز این خدمت است.

وی بااشاره به اینکه در روایات و احادیث فراوانی مومنان به حمایت از همنوع توصیه شده اند، یادآور شد: علامه مجلسی در جلد چهارم بحار الانوار 126 روایت در باب شاد کردن دل مومن و رفع حوائج وی آورده که نشان می دهد این موضوع از چه اهمیت زیادی برخوردار است.

هزینه های میلیونی غیرضروری و خانواده های نیازمند

امام جمعه موقت کرج گفت: ای کاش کسانی که به اندک مناسبتی میلیونها تومان هزینه می کنند این مبالغ را برای حمایت از خانواده زندانیان و زندانیان نیازمند و آبرومند اختصاص دهند که اقدامی بسیار بزرگ و با ارزش است.

در پایان این آیین به دو مددکار نمونه استان البرز به رسم یادبود لوح تقدیر اهدا شد.