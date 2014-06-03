به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاعیه‌ای را به منظور دعوت از ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی برای حضور پرشور، گسترده و معنوی در مراسم بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و ویژه مراسم پنجاه و یکمین سالگرد قیام یوم‌الله پانزدهم خرداد برای تجدید عهد و میثاق با امام شهدا، شهیدان و مقام عظمای ولایت صادر کرد که متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:



قیام خونین یوم‌الله پانزدهم خرداد، سرآغاز پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 بود که سبب تسریع در روند شکل‌گیری مبارزات و انقلاب اسلامی شد.



قیام حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) علیه لایحه ننگین و استعماری کاپیتولاسیون بخشی از مبارزه نهضت بزرگ ایشان، علیه استبداد، استعمار و ظلم نظام سلطه بود که در بهمن 57 به ثمر نشست و میوه جمهوری اسلامی ایران را به بار آورد.



حضرت امام خمینی (ره) حقیقتی همیشه جاودان و خاموش‌ نشدنی است که با هدایت‌های داهیانه خود در نهضت الهی‌اش پایه‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و معمار کبیر انقلاب اسلامی شد، به طوری که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) « این انقلاب بی نام خمینی (ره) در هیچ‌کجای جهان شناخته شده نیست .»



به درستی که خمینی روح بلند خدا بود در کالبد زمان و روح خدا همیشه در دفتر خاطرات افتخارات ایران اسلامی و در قلوب و حافظه ملت بزرگ جاودانه است.



امسال در ایام و اعیاد عظیم شعبان المعظم، ایران اسلامی پرشورتر از هر سال، مهیای برگزاری آزمونی بزرگ در خلق حماسه حضور و میثاق ملی با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و امام راحل در کنار مرقد مطهر آن حضرت (صحن حاج آقا مصطفی خمینی) در روز چهار‌شنبه 14 خرداد و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌شود، تا بار دیگر ضمن تکریم از مقام شامخ و رفیع آن روح بلند دوران با آرمان‌های سترگ و اندیشه‌های تابناک ایشان پیوندی دوباره زنند.



همچنین ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی در فردای مراسم بزرگداشت امام راحل و در پنجاه و یکمین سالگرد قیام خونین یوم‌الله 15 خرداد، بار دیگر سند پایبندی خود را به راه، اندیشه و نهضت عظیم خمینی کبیر (ره) به نمایش گذاشته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات می‌رسانند، که اماما! راهت را تا آخرین نفس و قطره خون همچنان استوار ادامه خواهیم داد.



این مراسم نیز در روز پنج‌شنبه 15 خرداد در سراسر کشور و در تهران در خیابان حضرت ولی‌عصر(ارواحناله‌الفداه) در مهدیه بزرگ تهران از ساعت 11:00 تا 13:00 با حضور خیل کثیر عزاداران خمینی و مردم قدرشناس ایران اسلامی برگزار می‌شود.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان اطلاعیه خود ضمن بزرگداشت مقام رفیع امام خمینی (ره) و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای گلگون‌کفن قیام خونین یوم‌الله پانزدهم خرداد از ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی و عموم آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم فهیم دعوت می‌کند تا با حضور آگاهانه، پـرشــور، گسترده، مــعنوی، مـتحد و یکپارچۀ خود در ویژه مراسم 14 و 15 خرداد، بار دیگر با تجدید میثاق با امام و تجدید عهد با رهبری، پایبندی خود را به راه، اندیشه و نهضت عظیم خمینی کبیر به منصۀ ظهور برسانند.