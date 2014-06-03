به گزارش خبرنگار مهر، هفته فیلم سینمای جوان خراسان رضوی و گردهمایی سالانه عکاسان و فیلمسازان مستند دفتر سینمای جوان مشهد با نمایش 57 فیلم در سالن شهید اصغر زاده مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) مشهد و بر پایی نمایشگاهی از عکس های هنری و فاخر در همین مکان شب گذشته به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه گردهمایی سالانه عکاسان و فیلمسازان مستند سینمای جوان خراسان رضوی از سینماگران برتر و پیشکسوت انجمن سینمای جوان خراسان و آثار برگزیده نمایش داده شده تقدیر شد.

انجمن سینمای جوان راهی برای حضور هنرمندان تازه کار

معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در این مراسم ابراز کرد: انجمن سینمای جوان می‌تواند راهی برای حضور هنرمندان تازه کار در عرصه سینمای حرفه‌ای و ظهور کار هایی زیبا باشد.

حمید طباطبائی ادامه داد: انجمن سینمای جوان دارای جایگاه بالایی در سطح کشور بوده که اگر با مدیریت و هدایت درست ادامه پیدا کند باعث می‌شود هنرمندان حرفه‌ای و آثار فاخری تولید کنند.

وی با بیان اینکه هنرمند در سینمای جوان می‌تواند فرصت تجربه تولیدات جدید را داشته باشد افزود: این نوع سینما جای آموختن و یادگیری هنرمندان جوان است و باعث پخته ‌تر شدن آثار تولید شده خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: بسیاری از هنرمندان حرفه‌ای سینما و اهل مشهد فعالیت خود را از سینمای جوان آغاز کردند و هر کدام از آنها در حال حاضر حرف اول را در سینمای حرفه‌ای کشور می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه تجربه فیلم ساز در عرصه فیلم کوتاه و مستند سرمایه‌های فرهنگی هنر هفتم است ابراز کرد: سینمای جوان پایه و اساس سینمای حرفه‌ای است و بدون شک هر تهیه ‌کننده‌ای که تمایل به ساخت فیلم‌های سینمایی حرفه‌ای داشته باشد به دنبال هنرمند باتجربه سینمای جوان خواهد رفت.

حمایت از سینمای جوان استان

طباطبائی با بیان اینکه در دوره جدید فعالیت مسئولین حوزه سینمایی کشور سینمای جوان حمایت و تقویت بیشتری می‌شوند تصریح کرد: درجلساتی با رئیس انجمن سینمای جوان مرکز مشهد در زمینه آسیب‌ شناسی مشکلات هنرمندان پایتخت معنوی کشور انجام شده است.

وی عنوان کرد: ما امکان برگزاری کارگاه‌های آموزشی را برای هنرمندان جوان انجمن مشهد داریم که با دعوت از هنرمندان حرفه‌ای سینمای کشور به افزایش سطح آگاهی و دانش این گروه از علاقمندان و فعالان سینما کمک کنیم.

طباطبائی با اشاره به فیلمنامه‌های برخی از هنرمندان جوان افزود: برخی از این فیلم نامه ها بدون فکر و بینش کافی نوشته شده است که لازم است آنها نیز از اساتید مختلف در زمینه افزایش کیفیت فیلمنامه‌ها کمک بگیرند.

وی اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان جوان ما با حداقل امکانات توانستند آثاری فاخر را تولید کنند و با حضور در جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی افتخارات بسیاری برای خراسان رضوی کسب کنند.

اکران فیلم های فاخر انجمن سینمای جوان در آینده

طباطبایی تأکید کرد: ما امکان اکران فیلم‌های فاخر انجمن سینمای جوان مشهد را در کنار برگزاری جلسات نقد و بررسی با حضور اساتید منتقد و کارشناس در سالن اصغرزاده مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) داریم و می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک این اتفاق را عملی کنیم.

رئیس انجمن سینمای جوان مرکز مشهد هم در ادامه این مراسم ابراز کرد: این گردهمایی یک‌ساله در سراسر کشور با یک هزار و 378 هنرجو، یک هزار و 367 فیلم، 992 عکاس، دو هزار و 364 عکس و 127 کارگاه آموزشی به صورت همزمان برگزار شد.

نسرین شامحمدی ادامه داد: سهم پایتخت معنوی کشور 57 فیلم، 41 عکاس، یک کارگاه زیباشناسی و اکران ویژه فیلم مستند "حماسه خرم" و برگزاری نمایشگاه عکسی از انقلاب و ارتحال امام خمینی (ره) بود.

وی با بیان اینکه در صورت رشد سینما نیازمند افزایش فضاها و امکانات سینمایی و فرهنگی در کشور هستیم، افزود: این گردهمایی که به صورت غیررقابتی برگزار شد توانست فضایی را برای داوری مردمی و افزایش انگیزه هنرمندان فراهم کند.

شامحمدی افزود: این گردهمایی نه تنها باعث می‌شود استعدادها شناسایی و شکوفا گردد بلکه برخی از این آثار می‌توانند جواز حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را کسب کنند.