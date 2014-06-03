به گزارش خبرنگار مهر، حسن برزگر صبح سه شنبه در جلسه نهایی بزرگداشت مراسم ارتحال امام خمینی(ره) با اشاره به ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی(ره)، اظهار داشت: ایشان ملت ایران را از فلاکت و تیرگی دوران سراسر ظلم رژیم شاهنشاهی نجات دادند.

وی عنوان کرد: حضرت امام خمینی(ره) با استفاده از اندیشه های ناب که بر گرفته از اسلام ناب محمدی(ص) بود، توانستند بار دیگر دین اسلام را زنده کنند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات صورت گرفته در تحریف افکار و روش امام خمینی(ره)، تاکید کرد: با توجه به این مسائل همه اقشار جامعه به ویژه کسانی که شخصیت وجودی ایشان را درک کرده اند باید با این افکار پوچ مبارزه کنند.

برزگر اضافه کرد: یکی از راه هایی که می توان با این نوع افراد مقابله و افکار و اندیشه های حقیقی امام را در جامعه تبیین نمود برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم 14 خرداد است.

وی عنوان داشت: تبعیت از دستورات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای نیز یکی دیگر از مهمترین راه های تبیین افکار امام خمینی(ره) در جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه همدان در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اشاره و عنوان کرد: امسال نیز همانند سنوات گذشته بیش از 2500 نفر از عاشقان این امام همام از شهرستان همدان به مرقد مطهر ایشان اعزام می شوند.

برزگر گفت: ثبت نام به منظور شرکت در این مراسم فقط ویژه بسیجیان نبوده و حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج از تمامی اقشار جامعه ثبت نام به عمل می آورند.

وی افزود: هزینه ثبت نام مبلغ 2500 تومان است که این هزینه نیز به منظور تامین بیمه زائران از افراد متقاضی اخذ می شود.

فرمانده سپاه ناحیه همدان اظهارداشت: سپاه به عنوان کمیته اعزام ستاد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تمامی امکانات و نیروهای خود را به منظور آسایش و کسب رضایت زائران به کار گرفته است.

برزگر در پایان همچنین با اشاره به همکاری فرمانداری همدان و سپاه در برگزاری هرچه بهتر این مراسم، گفت: تاریخ اعزام مردم دارالمونین همدان برای شرکت در این مراسم شامگاه 13 خرداد ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا است.