به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سید نژاد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کمتر کسی به عیادت جانبازان بستری در استراحتگاه ها و بیمارستان ها می رود، این افراد کسانی هستند که جان خود را در کف دست گذاشته و برای حفظ این مرزو بوم و اسلام مبارزه کردند.

وی ادامه داد: اگر در طول سال هم فرصت برای عیادت از این عزیزان دست نمی دهد حداقل دراین روزهایی که به نام آنها است به عیادتشان برویم.

وی با یادآوری ولادت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و امام زین العابدین (ع)، تصریح کرد: ضمن درس گرفتن از حماسه عاشورا و ائمه علیه السلام خصوصا این 3 بزرگوار، باید توجه به این موضوع داشته باشیم که جانبازانی که امروز در بستر بیماری هستند برای این مرزو بوم زحمت کشیده و جهاد کردند.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد خاطر نشان کرد: جانبازان و پاسداران 2 گروهی هستند که برای این انقلاب و مملکت فداکاری کردند پس باید نام و یادآنها گرامی داشته شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با بیان اینکه ماه شعبان از ماه های بسیار پر برکتی است، اظهار کرد: طلیعه ماه شعبان با ولادت 3 بزرگوار و 3 پرچمدار اصلی حماسه عاشورا ابا عبدا.. الحسین (ع)، فرزند برومندشان حضرت سجاد (ع) و برادر ایشان حضرت ابوالفضل است که تولد این عزیزان برکت بزرگی به این ماه داده است.

وی اذعان کرد: اداره اوقاف وامور خیریه استان در این ایام مراسمات ویژه ای را در امامزادگان شاخص استان از جمله امامزاده عبدا..، سقا خانه و امام زاده نور گرگان، امامزاده یحیی بن زید، محمد ین زید، امام زاده موسی بن جعفر برگزار می کند.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد درخاتمه از برگزاری مراسم ویژه نیمه شعبان در این امامزادگان شاخص استان خبر داد و افزود:با توجه به اینکه ولادت امام زمان(ع) مصادف با روز جمعه است، در شب نیمه شعبان مراسم احیا و روز جمعه آن دعای ندبه متمرکز در امام زاده عبدا.. با حضورمداحان کشوری برپا خواهد شد.