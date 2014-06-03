به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در این جلسه با اشاره به ملاقات اخیر روسای جمهور دو کشور و ملاقات قریب الوقوع وی در پاییز سال جاری، گسترش روابط تجاری و لزوم اقدامات لازم در این راستا مورد تاکید قرار گرفت.

دو طرف در این ملاقات، افتتاح خط راه آهن بین دو کشور را از جمله اقدامات انجام شده دانسته و گسترش روابط بانکی دو طرف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین مقرر شد نمایندگان سیستم بانکی ایران با نمایندگان بانک های قزاقستان، باتوجه به توافقات ژنو، راهکار های موجود و پیشروی دو کشور را در جهت بسط همکاری ها بررسی کنند.