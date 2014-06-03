مجید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهر رشت یک تفاوت عمده با سایر شهرهای کشور به ویژه شهرهای شمالی دارد وجود اراضی کشاورزی با ارزش در اطراف شهر است.

وی اظهارداشت: به این دلیل طراحان طرح های جامع ( سندهای فرادست طرح های تفصیلی ) ناچار هستند شهر را متراکم طراحی کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت به تراکم 200 نفر در هکتار در برخی از مناطق این شهر اشاره کرد و گفت: افزایش تراکم مساوی با افزایش قیمت زمین است.

وی در ادامه با بیان اینکه تراکم بالا انگیزه افزایش قیمت زمین را دوچندان می کند، افزود: این امر موجب تغییر کاربری شالیزارهای اطراف شهر رشت توسط افراد سودجو، افزایش ساخت و سازهای بی رویه و همچنین مدیران شهری را در عمل انجام گرفته قرار می دهد.

نوروزی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر قانونی در زمین های کشاورزی مشکلات جدی همانند آب گرفتگی معابر برای شهر و شهروندان ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه به تخلفات ساختمانی در شهر رشت اشاره کرد و بیان داشت: تخلف های بدون پروانه از چالش های مهم در مدیریت شهری است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت گفت: اغلب این بناها یک طبقه و در حاشیه شهرها به دور از چشمان ماموران شهرداری در روزهای تعطیل و غیره ساخته می شوند و هیچ گونه درآمدی برای شهرداری ندارد و فقط هزینه های زیادی به این نهاد تحمیل می کند.

وی افزود: تخلف دیگر ساخت و سازهای با برنامه در فضای مستعد کالبدی شهر به شکل اضافه طبقه، سطح اشغال و زیربنا است که برای شهرداری درآمدزا است.

نوروزی تاکید کرد: این نوع درآمد پایدار نبوده و شهرداری هم حساب ویژه ای برای این بحث باز نکرده است.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه مسکن را باید به قدری زیاد کرد که تقاضا از بین برود، افزود: ساخت منازل ایمن و اصولی با تیراژ بالا موجب می شود شهروندان مجبور به سکونت در خانه های نا ایمن و غیر اصولی در سطح شهر نباشند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت مهمترین راهکار این مهم را پرداخت وام مکفی برای ساخت مسکن دانست و یادآورشد: تسهیلات بانکی که امروز به دلیل تورم و افزایش قیمت تمام شده برای ساخت واحدهای مسکونی اعطا می شود، خیلی پائین است.