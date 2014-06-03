به گزارش خبرگزاري مهر، اين باشگاه اصفهاني پس از بررسی دقیق پرونده هوارملامحمد، بازیکنی که با وجود داشتن قرارداد ۳ ساله تیمش را در فصول گذشته بدون هماهنگی رها کرده بود، توانست با استفاده از خدمات حقوقی آرش نجفی در فیفا، پیگیر حقوق این باشگاه شود.

این در حالی است که هوار ملامحمد بازیکن عراقی ذوبی‌ها با عقد قراردادی 3 ساله و با مبلغی معادل ۶۵۰ هزار دلار به عضویت تیم ذوب‌آهن اصفهان در آمده بود.

وي پس از دریافت ۵۰ درصد از مبلغ فوق بدون هیچگونه عذر موجهی تمرینات ذوب‌آهن را ترک کرده و به کشور خود عزیمت کرد و با عقد قراردادی جدید به باشگاه اربیل رفت.

پیگیری پرونده هوارملامحمد تنها یکی از موضوعاتی است که تیم حقوقی باشگاه پیگیر آن است و پیگیری پرونده هوارملامحد بازیکن فصول گذشته ذوب‌آهن با پرداخت 5 هزار فرانک سوئیس کلید خورد.