مهدی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، خانوک را دومین شهر شهید داده در کل کشور نسبت به جمعیتش اعلام کرد و اظهار داشت: خانوک با توجه به جمعیت خود در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی 56 شهید را تقدیم انقلاب کرده که رتبه دوم کشور را از لحاظ تعداد شهدا داراست.

اسدی مردم ولایتمدار شهر خانوک را پیشتاز در دوران دفاع مقدس و انقلاب و همراهی با امام خمینی (ره) توصیف کرد و افزود: نخستین یادواره شهدای کشور به عنوان یک حرکت ابتکاری در سال 67 توسط مردم این شهر برگزار شد.

وی در این باره گفت: این اقدام برای نخستین بار توسط خانواده های شهدای شهر خانوک مطرح و قرار شد بجای برگزاری فردی گرامیداشت شهدا توسط خانواده های شهید یک یادواره برای همه شهدای شهر خانوک برگزار شود.

برگزاری 29 یادواره شهدای شهر خانوک

مسئول هیئت شهدای شهر خانوک ادامه داد: در حال حاضر 29 یادوراه شهدای شهر خانوک به صورت متوالی در اربعین هر سال برگزار شده است.

وی افزود: هزینه های برگزاری یادواره های شهدا توسط خود خانواده های شهدا پرداخت می شود و کاملا خودجوش است.

این مسئول هزینه برگزاری یادواره شهدای شهر خانوک در سال 92 را حدود 20 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: در این مراسم از بهترین خطبای کشور دعوت و بیش از هفت هزار نفر اطعام شدند.

شهردار خانوک همچنین از ساخت بلوار شهدای این شهر در سال 88 خبر داد و افزود: این بلوار نیز با کمک خیرین و کمک های دولتی ساخته و به عکس شهدای خانوک مزین شده است.

وی ادامه داد: برای ساخت این بلوار که به عکس شهدای شهر خانوک مزین شده است بیش از 80 میلیون تومان هزینه شده است و طراحی این عکس ها نیز توسط شهید حسین عرب نژاد از شهدای وحدت انجام شده است.

نگارش کتاب "ره یافتگان وصال"

اسدی همچنین از چاپ کتاب شهدا شهر خانوک خبر داد و تصریح کرد: کتاب "ره یافتگان وصال" و با موضوع زندگینامه شهدای شهر خانوک در حال نگارش است و تا اربعین امسال به پایان می رسد.

وی دیدار هفتگی با خانواده های شهدا را از جمله دیگر برنامه های این هیئت اعلام کرد و گفت: در سایت شهدای شهر خانوک نیز زندگینامه شهدا به همراه وصیت نامه و عکس شهدا قرار دارد.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود از بازسازی گلزار شهدای شهر خانوک خبر داد و گفت: تاکنون 70 درصد گلزار بازسازی شده که با بودجه امسال این طرح نیز تکمیل می شود.

وی اظهارداشت: خانواده های شهدای این شهر در روز عاشورای هر سال با پوشیدن کفن و حمل عکس شهدای خود یکبار دیگر جانفشانی خود در راه آرمان های اسلام و انقلاب را نشان می دهند.