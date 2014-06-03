به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین به مناسبت فرارسیدن 14 خرداد سالروز عروج ملکوتی امام راحل و 15 خرداد اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به گفته مقام معظم رهبری، حضرت امام خميني(ره) شخصيتي بزرگ بود كه در ميان بزرگان و رهبران جهان و تاريخ، به جز انبياء و اولياء معصومين (عليهم السلام) به دشواري مي توان كسي را با اين همه ابعاد و اين خصوصيات تصور كرد.

انقلاب اسلامی ایران، معجزه‌ای بزرگ و شگرف در تاریخ معاصر جهان و شجره‌ای طیبه بر کویر تف دیده انسانیت بود که با عنایت خاص حضرت حق (جلَّ و اعلی) به دست مبارک حماسه‌آفرین بزرگ قرن معاصر، ابراهیم بت‌شکن زمانه، خمینی کبیر اتفاق افتاد که هم‌اکنون به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است.

در فرهنگ غنی انقلاب اسلامی در حافظه تاریخی ملت شجاع، مؤمن و مبارز ایران اسلامی برای همیشه نیمه خرداد با نام و یاد خمینی کبیر، آن ابرمرد تاریخ‌ساز پیوندی ناگسستنی و رمز‌آلود دارد، خرداد بوی خمینی می‌دهد، چون در هر آینه آن، ید بیضای بزرگ مردی از خاندان رسول‌الله و تبار نور ایمان نمایان است که به سرانگشت هدایت، کشتی انقلاب اسلامی را سکانداری می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن تسلیت بیست و پنجمین سالروزعروج عارفانه و ملكوتي احیاگردین وامام بیداری ها، حضرت امام خميني(ره) و با گرامیداشت پنجاه ویکمین سالگشت قیام خونین 15 خرداد، بدينوسيله از اقشار مختلف جامعه، بويژه خانواده هاي معزز شهيدان، ايثارگران، علماء و روحانيت، معلمان و فرهنگيان فرهيخته، كسبه و بازاريان، كارگران وكارمندان، دانشجويان و دانش آموزان می‌خواهد همانند روز وداع عارف جماران، با حضور معنوی، گسترده و انقلابی در مراسم سالگرد آن روح بلند دوران، ضمن نمایش اقتدار و عظمت و وحدت کلمه خود حول محور ولایت با فرزند خلفش، مقام معظم رهبری حضرت آیت العظمی خامنه ای (مدظله العالی) میثاقی دوباره بسته و بر پیمان نامه خود با امام امت و در تبعیت از فرامین معظم له مهر تأیید دیگری بزنند.



در این اطلاعیه زمان مراسم در شهر قزوين، روزچهارشنبه 14 خرداد ماه از ساعت 10 صبح در مسجد آقاسیدعلی قزوين با سخنرانی حضرت آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس اعلام شده است.

همچنین مراسم ویژه گرامیداشت شهداي 15خرداد همزمان با سالگرد شهداء خرداد ماه قزوين در روز پنجشنبه 15 خرداد از ساعت 18الی 19.30 در حسینه امامزاده حسین (ع) برگزار می شود.