به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آرامنش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نهمین دوره جایزه ملی محیط زیست بعد از هفت سال تعطیلی دوباره با شرکت مدیران، متخصصان و فعالان انجمن‌های مردم نهاد محیط زیست برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این جایزه را افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه برای حفظ محیط زیست در کشور بیان کرد و گفت: جایزه ملی محیط زیست به افراد یا مؤسساتی اعطا می‌شود که فعالیت‌های محیط زیستی با تأثیر محسوس در محیط زیست انجام داده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ارسال 240 پرونده محیط زیستی به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و افزود: بعد از غربالگری در معاونت پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست 140 پرونده انتخاب شد.

آرامنش با بیان اینکه پرونده‌های انتخابی برای بررسی و تصمیم نهایی به هیئت داوران ارسال و بعد از داوری 15 پرونده برای دریافت جایزه ملی انتخاب شدند، اظهار داشت: از این تعداد 12 نفر برای دریافت جایزه و سه نفر برای دریافت لوح تقدیر معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه این مراسم با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی دیگر از مسئولان کشوری در پارک پردیسان تهران برگزار شد، بیان داشت: در این دوره از جایزه ملی محیط زیست، یکی از مخترعان جوان بیرجندی موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

گفتنی است " هادی حسینی" جوان مخترع بیرجندی بود که در این دوره از جایزه ملی محیط زیست لوح تقدیر دریافت کرد.