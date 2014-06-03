مقتدی آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در محل چهارشنبه بازار جغتای، فردی که بر خلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به نمایش سه حلقه مار سمی و در معرض انقراض و یک قلاده میمون کرده بود ، بر اساس اجرای ماده 14 قانون شکار و صید با همکاری نیروی انتظامی ،دستگیر و به مراجع قضایی هدایت شد.

وی افزود : تخلف ارتکابی متهم درخصوص صید خزندگان وحشی حمایت و حفاظت شده و در معرض انقراض به استناد ماده 13 قانون شکار و صید و حمل و نگهداری حیوانات وحشی خارجی به استناد ماده 7 قانون مورد اشاره، درفصل و ساعات ممنوعه مصوب سال 1346 جرم و مستوجب مجازات است.

وی ادامه داد: همچنین متخلف به سبب خسارت وارده به محیط زیستن مکلف به پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال جریمه به حساب خزانه دولت است.

آقامیری در پاسخ به انواع مارهای مکشوفه به نوع کفچه مار، مار جعفری و شتر مار اشاره کرد.