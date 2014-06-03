اصغر عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم طوفان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، آماده باش نیروهای مدیریت شهری منطقه 20 همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته به سرعت شاخه های شکسته شده، تابلوهای افتاده و اجسام سقوط کرده از بزرگراه ها، معابر و شریان های اصلی جمع آوری شد، افزود: به جز مصدومیت یک پسربچه در اثر سقوط سنگ که در حال حاضر در بیمارستان رسول اکرم (ص) بستری شده تمامی شهروندان این منطقه در سلامتی کامل هستند.



این مسئول در ادامه قطع چند ساعته برق در چند محدوده شهری، آسیب دکل برق در خیابان پاک طینت واقع در 35 متری امام حسین(ع) در اثر شکسته شدن درخت را از دیگر وقایعی عنوان کرد که عصر گذشته در منطقه 20 اتفاق افتاد که با ورود به موقع عوامل مربوطه رفع شد.