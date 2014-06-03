به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رایج شدن استفاده از دوربین های عکاسی و تلفن های همراه که قادر به عکاسی با کیفیت بسیار مطلوب است، بسیاری از مردم امکان عکاسی از رویدادهای مختلفی را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... پیدا می کنند.

در همین راستا گروه عکس خبرگزاری مهر از همه علاقه مندان به عکاسی دعوت می کند به عنوان عکاس افتخاری خبرگزاری مهر آثارشان را به خبرگزاری ارسال کنند تا بعد از بررسی با ذکر نام آنها در خبرگزاری منتشر شود.

علاقه مندان باید شرایطی را برای ارسال آثارشان مورد توجه قرار دهند از جمله اینکه عکس‌ها از کیفیت بالایی برخوردار باشد و کیفیت 1200 پیکسل در ضلع بزرگ را رعایت کنند.

عکاسان افتخاری باید همه شئونات عرفی و قانونی را در عکس‌هایشان برای انتشار در یک خبرگزاری رسمی رعایت کنند. عکس‌ها می تواند مربوط به وقایع مختلفی در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری و ... باشد ولی اگر مربوط به وقوع رویدادی در زمان خاصی باشد، زمان آن نگذشته باشد.

علاقه‌مندان لازم است که آثارشان را به آدرس photo@mehrnews.com همراه با مشخصات فردی خود ارسال کنند تا بعد از بررسی با ذکر نامشان در خبرگزاری مهر منتشر شود.