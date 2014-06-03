به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جوانان تشنه عرفان های انسان ساز هستند، خاطر نشان شد: مسوولان باید با شناسایی هنرمندان و استفاده از استعداد آنها عرفایی همچون شهید مدنی، استاد مطهری، شهید قاضی و بزرگان کشورمان را معرفی کنند چرا که زبان هنر تاثیرگذارترین ابزار در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان است..

وی عدم پاسخگویی به افکار عمومی را روزنه نفوذ دشمنان در فرهنگ کشور دانست و اظهار داشت: هنگامی که مسوولان نتوانند پاسخگوی نیازهای افکار عمومی باشند، دشمن با فرهنگ بیگانه و عرفان های کاذب جوانان را منحرف و جذب فرهنگ خود می کنند.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر برخوردهای ایجابی با چنین مسایلی خاطر نشان شد: در چنین وضعیتی با جمع آوری ماهواره نمی توانیم در برابر آن بایستیم بلکه باید با شناخت ذائقه جامعه و تولید آثار دلخواه آنها گام برداشت.

حجت الاسلام شریفی در پایان تاکید کرد: توجه هر فرد به خود در اصلاح جامعه نکته مهمی است چراکه جامعه متشکل از افراد بوده و به یقین تربیت هر فرد در جامعه، اجتماع را هم متاثر می کند که این نکته مهمی در مقابله با جنگ نرم و تهدیدات آن است.