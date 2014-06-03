به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله تمیمی صبح سه شنبه در بازدید از شرکت نفت و گاز اروندان از نزدیک با کارکنان شادگانی و دارخوینی شاغل در این شرکت دیدار و گفتگو کرد.



وی پس از اطلاع از مشکلات آنها، طی جلسه ای با مدیر عامل اروندان و مدیر منطقه نفتی دارخوین بررسی و تکریم و احترام این زحمتکشان را خواستار شد.



نماینده مردم شادگان در مجلس همچنین ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان این شهرستان در مناطق این شرکت را خواستار شد و گفت: بطور جدی جذب فارغ التحصیلان شادگانی و دارخوینی را پیگیری خواهد کرد.



کارکنان شادگانی و دارخوینی با ابراز خرسندی از حضور نماینده و تلاش برای رفع مشکلات آنها بر حمایت دایم عبدالله تمیمی از آنان تاکید کردند.



سلطان کمالی مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان نیز با حضور در میان کارکنان و شنیدن مشکلاتشان دستورات بررسی را صادر کرد.