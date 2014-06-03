به گزارش خبرنگار مهر، حسین زکی زاده در این باره گفت: ابراهیم برخورداری با تجربه حضور در چند دوره مسابقات جهانی و شرکت در المپیک لندن و فرزادخواه نیز با داشتن عناوین مختلف در رقابت های آسیایی هر دو با آمادگی بالا در این رقابت ها شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه این رقابت ها حکم سهمیه المپیک را نیز دارد، اظهارداشت: امیدواریم موفقیتهای خوبی را از تیراندازان ملی پوش خود بویژه دو ورزشکار قزوینی حاضر در این مسابقات شاهد باشیم.

رقابت های جهانی تیراندازی (تفنگ و تپانچه) با حضور 91 کشور از 14تا 23 خرداد ماه جاری در آلمان برگزار می شود.

رئیس هیئت تیراندازی قزوین که به تازگی به این سمت انتخاب شده است افزود: تلاش می کنیم پس از دو سال وقفه در رقابت های باشگاهی کشور حضوری پررنگ داشته باشیم تا استعدادهای تیراندازی قزوین را در این مسابقات شناسایی و شکوفا کنیم.

برگزاری مسابقات تیراندازی ویژه اعیاد شعبانیه در قزوین

سکینه باقری نائب رئیس هیئت تیراندازی بانوان استان قزوین هم در این باره اظهارداشت: بر اساس تقویم ورزشی هیئت تیراندازی هر ماه دو مسابقه در قزوین برگزار می‌شود و در ماه جاری و ماه آینده به مناسبت ولادت اعیاد شعبانیه، روز قلم و روز عفاف و حجاب مسابقاتی با شرکت رده‌های سنی گوناگون در قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: هفته پیش نیز مسابقه‌ای به مناسبت آزادسازی خرمشهر برگزار شد.

نائب رئیس هیئت تیراندازی بانوان استان قزوین بیان کرد: با توجه به برنامه ‌ریزی‌های انجام شده هر ماه دو مسابقه به صورت آزاد در دو رشته برگزار می‌شود و از تمام علاقه ‌مندان و کسانی که توانایی تیراندازی را دارند، ثبت نام می شود.

باقری تصریح کرد: قزوین در هفته گذشته میزبان مسابقات بازنشستگان نیروهای مسلح بود که از کیفیت مطلوبی برخوردار بود.

نائب رئیس هیئت تیراندازی بانوان استان قزوین یادآورشد: با توجه به انتصاب حسین زکی‌زاده به عنوان رئیس هیئت تیراندازی قزوین که حدود دو هفته از فعالیت وی می‌گذرد، این هیئت ورزشی برای شرکت در مسابقات لیگ دسته یک بانوان کشور اعلام آمادگی کرده است.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقات در سال‌های گذشته در قزوین بیان کرد: این استان طی سالیان پیش میزبان مسابقات تیراندازی در بخش بانوان بوده و تلاش ما بر این است که این روند ادامه یابد.

این مسئول در خصوص ظرفیت‌های این استان در رشته تیراندازی اظهارداشت: با توجه به مطرح نشدن رشته تیراندازی و اینکه این رشته مدال‌آور است، تعداد علاقه‌مندان به این رشته ورزشی در استان قزوین قابل توجه است و روز به روز بر تعداد بانوان علاقه‌مند افزوده می‌شود.

باقری در پایان اضافه کرد: استانداری قزوین برای حمایت مالی از هیئت بانوان تیراندازی قزوین اعلام آمادگی کرده و امید است با حمایت‌های آن و هیئت‌های ورزشی مشکلات مالی این هیئت برطرف شود.

پیشکسوتان تهرانی نیروهای مسلح کشور در جایگاه نخست ایستادند

در این رقابت‌ها که در دو بخش تفنگ و تپانچه برگزار شد، در بخش تفنگ بادی تیم تهران سکوی نخست را به خود اختصاص داد.

تیم تیراندازی پیشکسوتان قزوین هم عنوان نایب قهرمانی را تصاحب کرد و تیم خراسان رضوی بر سکوی سومی ایستاد.

اما در بخش تپانچه هم تیم تهران با اقتدار بر سکوی قهرمانی جای گرفت و تیم‌های فارس و قزوین سکوهای دومی و سومی را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات بخش انفرادی تفنگ بادی حمیدرضا برگی و کاظم عباسی هر دو از تهران عناوین نخست و دوم را به دست آوردند و رمضان فلاح‌ نژاد از مازندران سکوی سومی را تصاحب کرد.

در بخش انفرادی تپانچه هم ورزشکاران تهرانی خوش درخشیدند و عناوین نخست تا سوم این بخش را از آن خود کردند.

اصغر معین‌آرا، رضا نالجان و علیرضا باجلانی سه تیرانداز تهرانی بودند که مجال فرصت به دیگر رقبا را ندادند و با شایستگی سکوهای نخست تا سوم را به دست آوردند.

مسابقات تیراندازی پیشکسوتان نیروهای مسلح استان با شرکت 320 شرکت کننده به مدت دو روز در سالن تیراندازی شهید احمدی مجموعه غدیر قزوین برگزار شد.