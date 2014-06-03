مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود در زمینه ساماندهی شبکه فاضلاب در شهرهای استان اظهار داشت: به منظور رفع این مشکلات طی سالهای گذشته ساخت تصفیه خانه در شهرهای مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: پنج پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان در حال انجام تشریفات مناقصه هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: این پروژه ها بیش از دو سال بوده که طرح آنها تصویب و مجوزهای لازم برای احداث آنها اخذ شده است.

اکبریان عنوان کرد: با برگزاری مناقصه این پروژه ها امیدواریم کار واگذاری احداث تصفیه خانه های الشتر و دورود تا پایان خردادماه سالجاری نهایی شود.

وی یادآور شد: همچنین مطابق برنامه ریزی صورت گرفته کار برگزاری مناقصه مربوط به به احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای ازنا، کوهدشت و نورآباد نیز تا پایان مرداد ماه سالجاری نهایی خواهد شد.