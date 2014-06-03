حمزه عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه 700 نو آموز کلاس اولی در این شهرستان وجود دارد، اظهار داشت: سنجش نو آموزان کلاس اولی در این شهرستان در دبستان شهید جعفر زاده آغاز شده است.

وی بیان داشت: سنجش نو آموز در مواردی بینایی، شنوایی، سلامت و استعداد یابی انجام می گیرد.

عرب با اشاره بر اینکه ساعت فعالیت پایگاه از ساعت هشت صبح تا 12 ظهر است، اذعان داشت: این پایگاه تا پایان خرداد ماه آماده ارائه خدمات به نو آموزان است.

وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد نو آموزان مورد سنجش قرار گرفته 630 نفر بوده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان سامان ادامه داد: خانواده ها باید نسبت به سنجش دانش آموزان خود توجه بالایی داشته باشند تا در آینده درسی مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نشود.

وی بر اهمیت استعداد یابی دانش آموزان اشاره کرد و بیان داشت: شناسایی استعدادها نقش قابل توجه ای در پیشرفت دانش آموزان در طول دوران تحصیل دارد.