بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات امدادی برای جلوگیری از این حادثه طبیعی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: همزمان با وقوع طوفان، جلسه ای برای مدیریت این بحران در فرمانداری تشکیل شد و ستاد مدیریت بحران در حالت آماده باش قرار گرفت.

این مسئول افزود: با مدیریت به موقع و حضور ارگان های خدماتی، امدادی و هماهنگی های لازم مشکل خاصی برای شهروندان این شهرستان به وجود نیامده است.

وی در خصوص خسارات ناشی از این حادثه اعلام کرد: سرعت شدید طوفان موجب ایجاد خسارت به تاسیسات و اماکن و سقوط یک دکل مخابراتی در پرند، شکسته شدن درختان، برخورد خودروها، شکسته شدن تیرهای برق و ریختن دیوارها در بعضی روستاها شده که با حضور ارگانهای مربوطه، از بروز هرگونه خسارت جلوگیری به عمل آمد.

سلیمان پور یادآور شد: در اثر واژگونی کیوسک و پرتاب اجسام، 9 نفر از همشهریان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند و به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند، با تشخیص پزشکان مبنی بر سلامت جسمی، ترخیص شدند.

وی اعلام کرد: مورد فوتی تاکنون در این زمینه گزارش نشده است.

فرماندار رباط کریم گفت: با توجه به ادامه دار بودن طوفان، ستاد مدیریت بحران امروز نیز تشکیل جلسه داد و آخرین هماهنگی برای مقابله با حوادث آتی انجام شده و در حال حاضر به صورت آماده باش هستند.

