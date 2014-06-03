به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگروه در طول هفته جوان موظف شد که مسائل مبتلا‌به دختران جوان را بررسی و دستاوردهای آن را اعلام کند.

تدوین ویژه‌نامه هفته جوان در نشریه داخلی وزارت کشور، اطلاع‌رسانی اهم برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و استانی هفته جوان و برگزاری نشست مشاور وزیر در امور زنان و خانواده با جوانان شاغل در وزارت از دیگر برنامه های این وزارتخانه در هفته جوان است.

نکوداشت هفته جوان از 17 تا 23 خرداد ماه به همت وزارت ورزش و جوانان و با همکاری دستگاههای مسئول در امور جوانان، در سراسر کشور برگزار می شود.



