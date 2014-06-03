به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در دیدارهای خارج از خانه خود در فصل 15-2014 صورتی پوش می‌شود. بر پایه گزارش دیلی میل، نه تنها لباس‌های خارج از خانه رئال مادرید صورتی رنگ است بلکه روی لباس‌های خانگی آنها هم نواری صورتی رنگ به چشم می‌خورد.

رسانه های انگلیسی تصاویری از کریم بنزما و گرث بیل منتشر کرده‌اند که طی آن این دو بازیکن لباس صورتی رنگ رئال را به تن کرده‌اند. تیم فوتبال رئال مادرید فصل گذشته با شکست 4 بر یک آتلتیکومادرید به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد.