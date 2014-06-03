به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور پیامی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد طی پیامی تأکید کرد: از جمله تأکیدات مکرر سلسله جنبان انقلاب اسلامی، تأکید برپایداری ملی در همه ارکان کشور و از محوری‌ترین سفارشات ایشان، ترغیب و تشویق به خودکفایی و بی‌نیازی از بیگانگان است.

در این پیام آمده است: بار دیگر چهاردهم خرداد فرا رسید و اندوه فراق جانسوز آن امام بهتر از جان، جان‌های مشتاقان را فرا گرفت، امام عظیم الشأن ما که به تعبیر مقام معظم رهبری "روح خدا در کالبد زمان بود" عمر شریف خود را به مجاهدت در راه اعتلای کلمه الله و تلاش برای برپایی حکومت اسلامی و بیداری جهانیان گذراند و تا لحظات پایانی عمر نیز بر عهد خود با خدای خویش وفادار ماند، در 14 خرداد ماه خورشیدی غروب کرد که بدون تردید، تاریخ شیعه پس از پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) شخصیتی مانند او سراغ ندارد. فقیهی جامع‌الشرائط، عالمی وارسته و دانشمندی تمام معنا که اندیشه‌های بلند و گرانسنگ ایشان، چراغ راه هر جوینده حقیقت طلبی است. قیام مردمی 15 خرداد نیز که زمینه‌ساز انقلاب اسلامی در سال 57 بود، یادآور رشادت و از خودگذشتگی، ایثار و جانفشانی مردمی است که از قدرت‌های پوشالی نهراسیدند و پیروزی و طلوع خورشید انقلاب را در اندیشه‌های زلال خود به نظاره نشستند.

در این پیام با اشاره به تقارن این ایام با روزهای مبارک سوم ،چهارم و پنجم شعبان‌المعظم که روز طلیعه پاسدار و پاسداری از مکتب مترقی اسلام است، تاکید شده است: در بیست و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی معلم و طبیب دل‌ها در حالی به سوگ آن عزیز می‌نشینیم که به واسطه لطف بیکران الهی، رهبری فرزانه و درس آموخته مکتب امام خمینی رضوان الله و تعالی علیه سکان هدایت و رهبری ملت آزاده ایران و مسلمانان جهان اسلام را بر عهده گرفته و در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر ارواحنا له الفدا به منزلگاه سعادت هدایت می‌نماید.

در بخشی دیگری از پیام سردار جلالی با اشاره به این‌ که از جمله تأکیدات مکرر سلسله جنبان انقلاب اسلامی، تأکید برپایداری ملی در همه ارکان کشور و از محوری‌ترین سفارشات ایشان، ترغیب و تشویق به خودکفایی و بی‌نیازی از بیگانگان است، آمده است: نسل جوان کشور با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"، در جهت تحقق آرمان‌های ارزشمند شهیدان و امام شهدا، حضوری حماسی و اساسی در عرصه تحولات فرهنگی و اقتصادی به سوی تحقق جامعه علوی و تشکیل جامعه موعود مهدوی داشته باشند و دین خود را به شهدا و امام بزرگوار با خدمتگزاری شایسته به جامعه اسلامی ادا نمایند.