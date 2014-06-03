مدیرکل بحران استانداری تهران در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی ناشی از طوفان، در نامه ای به فرمانداران شهرستان های تهران، ری و تابعه استان تهران اعلام شد که به جهت بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد، در آماده باش کامل باشند.

رحمتی افزود: در این نامه آمده است احتراماً بر اساس اعلام مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث سازمان مدیریت بحران کشور به آگاهی می رساند که از روز یکشنبه 11 خرداد لغایت جمعه مورخ 16 خرداد برای استان تهران بارش پراکنده باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی اعلام کرد: در ادامه نامه مذکور از تمامی فرمانداران شهرستانهای استان تهران درخواست شده است که تمهیدات پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از یروز هرگونه حادثه احتمالی اتخاذ کنند.