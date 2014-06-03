محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر میزان ذرات معلق در هوای استان لرستان 291 میکروگرم در مترمکعب است.

وی با بیان اینکه استاندارد ذرات معلق در هوای استان را 150 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و بیان داشت: با این تفاسیر هم اکنون میزان ذرات معلق در هوای استان دو برابر حد استاندارد بوده و هوای لرستان در شرایط ناسالم قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان عنوان کرد: روز گذشته نیز میزان ذرات معلق در هوای استان 300 میکروگرم بر مترمکعب بود.

بازگیر یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون لرستان شاهد وقوع 14 روز آلوده و همراه با گرد و غبار بوده است.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای استان، از شهروندان لرستانی خواست در صورت عدم ضرورت از خروج از منزل و تردد کودکان و سالمندان در این هوای آلوده خودداری کنند و یادآور شد: در موارد ضروری تردد در هوای آزاد باید با رعایت الزامات بهداستی و با استفاده از ماسک صورت گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اظهار داشت: در مجموع استان لرستان طی سال گذشته شاهد 89 روز آلوده بوده است که از مجموع این روزهای آلوده 55 روز ناسالم گزارش شده است.

بنابر این گزارش استان لرستان سال 88 را با 100 روز آلوده، سال 89 را با 90 روز، سال 90 را با 100 روز غبارآلود، سال 91 را با 90 روز و سال 92 را با 89 روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.

با این وجود به نظر می رسد زمان آن رسیده که به سمت ارائه آموزشها به مردم برای ایمنی زیست در کنار این پدیده برویم. استمرار 10 ساله این پدیده نشان می دهد که ریزگردها دیگر مهمان ناخوانده این سرزمین نیستند بلکه باید به حضور آنها عادت کنیم و البته یاد بگیریم که چگونه در کنار این پدیده سلامت خود را حفظ کنیم.