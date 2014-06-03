نورمحمد فردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی طوفان روز گذشته پایتخت و شهرستانهای اطراف، شهرستان قدس نیز دچار طوفان شد که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.

وی افزود: طبق آخرین گزارشهای رسیده، طوفان روز گذشته در شهرستان قدس موجی سقوط و شکسته شدن 20 درخت در سطح شهر شد همچنین دو مورد آتش سوزی ترانس برق در طبقه پنجم یک ساختمان نیز گزارش شده است.

این مسئول عنوان کرد: هشت مورد پارگی سیم برق در اثر سقوط درخت نیز از دیگر خسارات طوفان روز گذشته در شهرستان قدس است.

فردی ادامه داد: سه واحد دامداری و دو واحد گلخانه در شهر قدس بر اثر طوفان دچار خسارت شدند.

فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد: از بیمارستان شهر نیز گزارشی به فرمانداری ارائه و در آن اعلام شده که تاکنون هیچ شهروندی که بر اثر طوفان دچار مصدومیت شده باشد، به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه نکرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت بحران شهرستان و دستگاه های مربوطه در حال برآورد خسارت کلی طوفان در شهرستان هستند که به محض نهایی شدن، گزارشات، اعلام خواهد شد.

این مسئول از آماده باش مدیریت بحران شهرستان خبر داد و افزود: نیروهای امدادی هم اکنون در حال آماده باش هستند تا در زمان بحران خدمات مربوطه را ارائه دهند و از بروز حوادث جلوگیری کنند.