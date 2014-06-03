به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی جوادی ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی احداث این بیمارستان تصریح کرد: توسعه فضاهای درمانی در نمین یکی از مطالبات شهروندان است.

وی افزود: با توجه به کمبود فضاهای درمانی ضروری است عملیات احداث این بیمارستان طی ماه های آتی آغاز شود.

به گفته جوادی برآورد اولیه هزینه مورد نیاز برای اجرای این پروژه 30 میلیارد ریال است که با مشارکت سه جانبه نمایندگان مجلس، فرمانداری نمین و علوم پزشکی اردبیل تامین می شود.

فرماندار نمین تصریح کرد: نمایندگان مجلس قول مساعد پرداخت 19 میلیارد ریال را برای اجرای این پروژه داده اند.

وی با بیان مشکلات سند این بیمارستان در جلسات هم اندیشی رفع شده است، اضافه کرد: با توجه به نیاز شهروندان ضروری است روند اجرایی این پروژه بدون تاخیر آغاز شود.