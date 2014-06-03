به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آذرکیش پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرسنل اورژانس خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون به 9 هزار و 392 نفر امدارسانی کرده‌اند.

وی از انجام هشت هزار و 783 مأموریت توسط پرسنل اورژانس در طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد چهار هزار و 668 مأموریت شهری و سه هزار و 855 مأموریت نیز جاده‌ای بوده‌اند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به انجام یک‌هزار و 51 مأموریت تصادفی طی این مدت، تصریح کرد: در این مأموریت‌ها یک‌هزار و 332 نفر توسط پرسنل اورژانس به درمانگاه‌ها، مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های سطح استان منتقل شدند.

آذرکیش با بیان اینکه در این مدت هفت هزار و 732 مأموریت غیرترافیکی توسط پرسنل اورژانس استان انجام شده است، بیان داشت: در این مأموریت‌ها نیز تعداد سه هزار و 687 نفر به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی سطح استان منتقل شدند.

وی میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در مأموریت‌های جاده‌ای را هفت دقیقه و 98 ثانیه عنوان کرد و افزود: این زمان در مأموریت‌های شهری به چهار دقیقه و 14 ثانیه کاهش پیدا کرده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و 19 نفر توسط پرسنل اورژانس استان به بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شده‌اند.

آذرکیش اظهار کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با آماده باش کامل و بکارگیری 51 پایگاه شامل 10 پایگاه شهری، 41 پایگاه جاده ای و 75 آمبولانس دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و 320 تکنسین فوریت‌های پزشکی به صورت شبانه روزی آماده خدمت‌رستانی به هم‌استانی‌ها است.

وی بیان کرد: تمامی خدمات اورژانس استان به صورت رایگان برای مردم انجام می‌شود.