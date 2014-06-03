علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی معاونت خدمات شهری کرج برای مقابله با حوادث احتمالی خبرداد و گفت: خوشبختانه گزارشی مبنی بر تلفات جانی و مالی ناشی از بارش باران و توفان روز گذشته در کرج ارائه نشده است.
شهردار کرج اظهارداشت: معاونت خدمات شهری کرج با بهره گیری از ظرفیت اکیپ اجرایی از جمله سازمان آتش نشانی، فضای سبز و پرسنل خدمات شهری آماده مقابل و کنترل حوادث احتمالی است. حادثه توفان روز گذشته بر ضرورت برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب پذیری از بحرانهای احتمالی تاکید کرد و گفت: مدیریت بحران از اولویت های مهمی است که باید قبل وقوع حوادث برای آن برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی و همگانی در زمینه نحوه مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی عنوان کرد: آمادگی برای مقابله با بحران باید به صورت عملی وجود داشته باشد.
ترکاشوند اظهارداشت: در اجرای موفق یک برنامه آموزشی ابتدا باید پیش فرض های لازم در خصوص مباحث آموزشی تحقق یابند و پس از آن با در نظر گرفتن ابعاد مختلف در قالب یک طرح برنامه ریزی شده تدوین شود.
وی با بیان اینکه در موضوع آموزش مدیریت بحران باید به مولفه هایی چون هدف، تغییر رفتار و عملکرد مردم و سازمان های مسئول توجه شود، گفت: در این راستا ارائه آموزش های تخصصی و کاربری به عموم شهروندان به عنوان عنصر و نهاد اصلی برنامه ریزی های آموزشی بسیار اهمیت دارد.
شهردار کرج در ادامه آموزش را یکی از اجزای اصلی عنصر آمادگی در چرخه مدیریت بحران ذکر و عنوان کرد: آموزش به عنوان اقدامات پیش از بحران تلقی می شود و نقش بسزایی در کاهش آسیب های ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه دارد.
ترکاشوند با تاکید بر ضرورت کسب مهارت های لازم در مدیریت بحران گفت: از جمله این مهارت ها برنامه ریزی، سازماندهی عملیات، تجهیز منابع و امکانات و توزیع بهینه آنها می باشد که تمامی این مهارت ها به آموزش تخصصی کامل و جامع نیاز دارند.
وی با اشاره به آمادگی شهرداری کرج به منظور مدیریت بحران های ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه عنوان کرد: در زمان بروز حادثه مدیریت شهری نسبت به ارائه خدمات پایه با تولی گری معاونت خدمات شهری و سایر سازمان های ذیربط از جمله آتش نشانی اقدام می کند.
کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج با اشاره به آمادگی شهرداری و ستاد بحران مدیریت شهری برای مقابله با حوادث احتمالی گفت: خوشبختانه تاکنون توفان در کرج تلفات جانی نداشته است و بر اساس پیش بینی هواشناسی برای روز جاری نیز ستاد بحران در آمادگی کامل به سر می برد.
علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی معاونت خدمات شهری کرج برای مقابله با حوادث احتمالی خبرداد و گفت: خوشبختانه گزارشی مبنی بر تلفات جانی و مالی ناشی از بارش باران و توفان روز گذشته در کرج ارائه نشده است.
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