علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی معاونت خدمات شهری کرج برای مقابله با حوادث احتمالی خبرداد و گفت: خوشبختانه گزارشی مبنی بر تلفات جانی و مالی ناشی از بارش باران و توفان روز گذشته در کرج ارائه نشده است.



شهردار کرج اظهارداشت: معاونت خدمات شهری کرج با بهره گیری از ظرفیت اکیپ اجرایی از جمله سازمان آتش نشانی، فضای سبز و پرسنل خدمات شهری آماده مقابل و کنترل حوادث احتمالی است. حادثه توفان روز گذشته بر ضرورت برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب پذیری از بحران‌های احتمالی تاکید کرد و گفت: مدیریت بحران از اولویت های مهمی است که باید قبل وقوع حوادث برای آن برنامه ریزی کرد.



وی با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی و همگانی در زمینه نحوه مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی عنوان کرد: آمادگی برای مقابله با بحران باید به صورت عملی وجود داشته باشد.



ترکاشوند اظهارداشت: در اجرای موفق یک برنامه آموزشی ابتدا باید پیش فرض های لازم در خصوص مباحث آموزشی تحقق یابند و پس از آن با در نظر گرفتن ابعاد مختلف در قالب یک طرح برنامه ریزی شده تدوین شود.



وی با بیان اینکه در موضوع آموزش مدیریت بحران باید به مولفه هایی چون هدف، تغییر رفتار و عملکرد مردم و سازمان های مسئول توجه شود، گفت: در این راستا ارائه آموزش های تخصصی و کاربری به عموم شهروندان به عنوان عنصر و نهاد اصلی برنامه ریزی های آموزشی بسیار اهمیت دارد.



شهردار کرج در ادامه آموزش را یکی از اجزای اصلی عنصر آمادگی در چرخه مدیریت بحران ذکر و عنوان کرد: آموزش به عنوان اقدامات پیش از بحران تلقی می شود و نقش بسزایی در کاهش آسیب های ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه دارد.



ترکاشوند با تاکید بر ضرورت کسب مهارت های لازم در مدیریت بحران گفت: از جمله این مهارت ها برنامه ­ریزی، سازماندهی عملیات، تجهیز منابع و امکانات و توزیع بهینه آنها می باشد که تمامی این مهارت ها به آموزش تخصصی کامل و جامع نیاز دارند.



وی با اشاره به آمادگی شهرداری کرج به منظور مدیریت بحران های ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه عنوان کرد: در زمان بروز حادثه مدیریت شهری نسبت به ارائه خدمات پایه با تولی گری معاونت خدمات شهری و سایر سازمان های ذیربط از جمله آتش نشانی اقدام می کند.



