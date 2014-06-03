به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب برومند ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: قرار است این سرمایه گذاری به مبلغ یک میلیارد دلار در تکمیل این پروژه آبی صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تزریق این اعتبار اجرای طرح تا حد قابل توجهی با پیشرفت همراه باشد.

به گفته حجت الاسلام برومند تاکنون برای سد خدا‌آفرین که یکی از پروژه‌های بسیار مهم است 180 میلیارد تومان در 9 سال گذشته هزینه شده که با راه‌اندازی آن 62 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل و 12 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به زیر کشت آبی رفته و گامی بلند در راستای تولیدات کشاورزی برداشته خواهد شد.

این نماینده بیان داشت: با اتمام شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین و دشت فتحعلی کشت و صنعت دیگری در منطقه ایجاد می شود.

حجت الاسلام برومند تصریح کرد: این طرح قابلیت ایجاد فرصت شغلی برای چهار هزار نفر را دارا است.

نماینده مردم بیله سوار و پارس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: این سد قابلیت ذخیره سازی آب و کنترل سیلاب های رود ارس را دارد.