به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی، ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: انتخاب شهردار مناطق از وظایف شهردار مشهد است و در ماده 2 مصوبه شورا نص صریحی در این زمینه وجود دارد که تمام درآمدهای منطقه ثامن باید به حساب های شهرداری واریز و هزینه کرد آن با شهرداری باشد.

مرتضوی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت بیان کرد: از سال 84 تا انتهای سال 90 حدود هزار و 250 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شهرداری مشهد به عنوان ناشر و عاملیت بانک‌های عامل، سپه و ملت منتشر و قرار بود این مبلغ در مسیر پروژه‌های مختلف هزینه شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بنا به دلایلی شهرداری قادر به بازار پرداخت مطالبات بانک‌ها نبود، افزود: شهرداری مشهد قریب 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای اصل و سود کپن‌ها تا پایان سال 93 باید پرداخت کند و تمام همت خود را صرف می‌کنیم تا اعتبار شهرداری را حفظ کنیم و بدحساب درنیاییم و به همین دلیل شهرداری تلاش می‌کند ارزش‌های اقتصادی را تبدیل به وجوه نقد کرده و یا با بانک‌های عامل تهاتر کند.

شهردار مشهد ادامه داد: اما به استناد قانون برای توسعه خطوط قطار شهری دولت مکلف است 50 درصد هزینه‌ها را پرداخت کند که این امر در اجرای خط یک قطار شهری محقق شد و مشارکتهای حداکثری دولت به ثبت رسید.

وی بیان کرد: به منظور اجرای خط 2 قطار شهری قانون گذار مشخص کرده‌است شهرداری‌ها با هماهنگی دولت و بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مشارکت به تعهد اصل و سود 50 درصد توسط شهرداری و 50 درصد توسط دولت اواق مشارکت منتشر کند.

مرتضوی بیان کرد: پیگیری‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفت تا موافقت دولت برای انتشار اوراق مشارکت جلب شود و این موافقت اخذ شد و باتوجه به نرخ تورم و عدم استقبال مردم برای خرید اوراق مشارکت با سود 20 درصد هیچ اقدامی میسر نبود.

شهردار مشهد ادامه داد: در بهمن ماه گذشته اوراق مشارکت منتشر شد اما هیچ فرد حقیقی یا حقوقی قادر نبود اوراق را خریداری کند زیرا نرخ تورم با نرخ سودبانکی فاصله داشت و دولت هم نتوانست اوراق را بفروشد و در نهایت فروش اوراق مشارکت وارد سیستم‌های واسطه گری تحت عنوان صندوق‌های سرمایه شد تا علاوه‌بر نرخ مصوب بانک مرکزی درصدی را به عنوان سود علی الحساب از ناشر دریافت کند و ما نیز در ابتدا همین راه را رفتیم اما گفتند که 20 تا 22 درصد سود را به‌طور سالانه از سرجمع پول شما یعنی از 500 میلیارد رقم 130 میلیارد برداشت می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه در واقع هم باید اصل پول و هم سود آن را را پرداخت می‌کردیم و افزود: این چه فاجعه‌ای است که باید 370 میلیارد تومان پول می‌گرفتیم اما اصل 500 میلیارد تومان را پرداخت می‌کردیم؛ ضمن اینکه سود این پول 530 میلیارد تومان برآورد می‌شد که آن را نیز در بازه زمانی 4 ساله باید پرداخت می‌کردیم.

وی تصریح کرد: در واقع رقمی معادل هزار و 30 میلیارد تومان باید پرداخت می کردیم و سپس مراجعه کردیم تا ببینیم چه راه دیگری وجود دارد و به استناد قانون و با مراجعه به حقوقدانان شهرداری تصمیم بر این شد که منابع خود را مدیریت کنیم و خود اوراق را بخریم و پول در جیب دلالان نریزیم.

وی افزود: این طرح در اقدامی مدبرانه و شجاعانه به جلسه هماهنگی شورا اوردیم و اعضای شورا هم به آن رای دادند تا شهردار به این قضیه ورود پیدا کند و هیچ مانعی نباشد اما دیروز یکی از سایت‌ها این موضوع را تخلف عنوان کرد در حالی که نص صریح قانون است که شهرداری‌ها می‌توانند اوراق مشارکت بخرند و آیین‌نامه نیز به این موضوع صراحت دارد و مجوز بانک مرکزی نیز در این زمینه وجود دارد.

شهردار مشهد تصریح کرد: خواهش من این است که قبل از سوال از دیگران از ما سوال کنند و به کسانی که پس پرده هستند می‌گویم خانه‌تان شیشه‌ای تر از این هاست و آنان که داخل خانه شیشه‌ای هستند به خانه پولادی سنگ نزنند و بارها گفته ام و می گویم بنا ندارم وارد حاشیه‌ها شوم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص انتصاب شهردار جدید منطقه ثامن گفت: انتخاب شهردار مناطق از وظایف شهردار مشهد است و در ماده 2 مصوبه شورا نص صریحی در این زمینه وجود دارد که تمام درآمدهای منطقه ثامن باید به حساب های شهرداری واریز و هزینه کرد آن با شهرداری باشد.

وی ادامه داد: همچنین انتخاب مدیر منطقه ثامن در اختیار شهردار مشهد است که باید همزمان به عنوان عضو هیئت مدیره مسکن سازان مشغول فعالیت باشد.