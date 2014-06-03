به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان با اشاره پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر رویداد طوفان در تهران، گفت: خوشبختانه فرودگاه امام‌خمینی(ره) آمادگی کافی را برای مقابله با طوفان دارد و بسترهای لازم برای پرواز ایمن و بی‌خطر هواپیماها چون گذشته فراهم است.

وی با بیان اینکه کلیه تجهیزات زمینی و همچنین فضای داخلی فرودگاه برای مقابله با طوفان در فرودگاه فراهم شده است، افزود: با توجه به طوفان روز گذشته که در استان تهران رخ داد، فرودگاه امام خمینی(ره) آسیب جدی از این شرایط جوی ندید و تنها چند تابلو و چند اصله درخت در فضای سبز فرودگاه با مشکل مواجه شدند.

مدیرکل فرودگاه امام‌خمینی(ره) اعلام کرد: تمامی پروازهای روز گذشته طبق برنامه انجام شدند.

