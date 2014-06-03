به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در همایش پزشک خانواده افزود: ارتقاء شاخصهای بهداشتی هدف اول طرح است. شاخص های بهداشتی تحت سه حیطه بیماری های واگیر، بیماری های غیرواگیر و آسیبهای اجتماعی هستند.

وی، بهبود کیفیت خدمت و رضایت مردم و رضایت کسانی که خدمت ارایه می دهند را هدف دوم و سوم این طرح ذکر کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان داشت: هدف چهارم کنترل هزینه هاست در هر جای دنیا هزینه درمان را کنترل می کنند و برای آن دستورالعمل می نویسند و نظارت می کنند.

سیاری هدف پنجم طرح را عدالت در سلامت دانست و دسترسی و بهره مندی مردم به خدمات و حفاظت مالی از مردم را از ارکان عدالت در سلامت عنوان کردند.

به گفته وی، طرح تحول دنبال این پنج هدف است و برای اینکه اتفاق بیفتد منابع مالی لازم دارد، نظام پرداخت باید اصلاح شود، رفتار مردم و پزشک باید اصلاح شود و اصلاح رفتار مردم و پزشک نیاز به قانون و مقررات دارد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مشکلات تدریجی برطرف می شود، بیان داشت: ما پیش بینی ایجاد یک شبکه جامع همگانی به ریاست رئیس شبکه بهداشت شهرستان کرده ایم و در این شبکه خدمات باید ادغام یافته باشد و باید ارتقاء سلامت، پیشگیری، درمان و توانبخشی در این سیستم دیده شود.

به گفته وی، در این شبکه جامع همگانی؛ تکنولوژی پیشرفته: تلفن و اینترنت، سفیر سلامت، رابط سلامت، پزشک و کارشناس سلامت جامعه چهار کانال ارتباطی با خانواده است.