به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی مدیر حوزه هنری مازندران پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست کارشناسان حوزه هنری، برنامه اكران فيلم هاي سينماهاي تحت پوشش اين مركز را اعلام كرد و گفت: خط ویژه در سينما سپهر ساري و سينما بهمن بهشهر در حال اکران است.

وی اظهار داشت: همچنین فیلم طبقه حساس در سينما بهمن آمل سالن شماره 1 و فیم سه نفر روی یک خط در سالن شماره 2 و فیلم چِدر سایت در سينما انقلاب تنكابن روی پرده سینما است.



وی عنوان کرد: به مناسبت روز جانباز و گرامی داشت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) ، نمایشگاه عکس با عنوان « درد عشق » در نمایشگاه مجازی پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری مازندران قرار گرفت.



به گفته دلشادی، نمایشگاه عکس با عنوان « درد عشق » ، آثار عکس امیر علی رزاقی ، شامل 20 اثر عکس ، در نمایشگاه مجازی پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری مازندران برای بازید عموم علاقمندان به نمایش گذاشته شده است .

ملیحه مقصودی مسئول روابط عمومی حوزه هنری مازندران نیز گفت: تمرين نمايش "هيولاي كمد ديواري" به كارگرداني صاحب آهنگر روزهاي پاياني خود را مي گذراند.

وی افزود: نمایش "هیولای کمد دیواری" نوشته فاطمه مكاري نمايشنامه نويس جوان و نام آشناي استان مازندران به رشته تحريري در آمده است كه همانند تجربه هاي موفق گذشته گروه تئاتر مهر ساري و با همکاری حوزه هنری استان مازندران ، توسط صاحب آهنگر كارگرداني مي شود. اين نمايش قصه يك زندگي را روايت مي كند كه با ورود موجودي عجيب و ناشناخته دچارچالش مي شود.



وی در ادامه گفت : فاطمه مکاری . حدیث زارع نژاد . امین کوشا . صاحب آهنگر . سامان صادقی از بازیگران و دیگر عوامل اجرایی این نمایش هستند .



شایان ذکر است ، نمايش "هيولاي كمد ديواري" از جمله متون پذيرفته شده در بيست و سومين جشنواره سراسري تئاتر سوره ماه در تهران مي باشد كه در سالن شهید هادی باغبانی حوزه هنري مازندران در حال پشت سرگذاشتن مراحل تمرين است.